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الدمام.. القتل تعزيراً لسعودي كون خلية إرهابية مسلحة

وزارة الداخلية السعودية

الدمام.. القتل تعزيراً لسعودي كون خلية إرهابية مسلحة

توجيه الاتهام إلى الجاني بارتكاب الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه

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العربية.نت - نادية الفواز

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نفّذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل تعزيراً بمواطن سعودي في مدينة الدمام، كان قد أقدم على زعزعة الأمن، من خلال تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة، تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية وتصنيع القنابل.

وأصدرت بياناً، جاء فيه: أقدم/ مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش -سعودي الجنسية- على الخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن في هذه البلاد من خلال تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمن، وقيامه مع بعض أفراد تلك الخلية بالشروع في قتل رجال الأمن، وذلك بقيامهم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية وإصابتها، واجتماعه واختلاطه بأحد المطلوبين أمنياً وبعض المشاركين في أعمال الشغب واشتراكه معهم في تصنيع واستعمال قنابل المولوتوف.

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كما تمكنت سلطات الأمن من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش، اليوم الثلاثاء، بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأنها لن تتوانى عن ردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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