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تسجيل 624 موقعاً أثرياً وتاريخياً جديداً في السعودية

هيئة التراث

تسجيل 624 موقعاً أثرياً وتاريخياً جديداً في السعودية

342 موقعاً أثرياً اعتمد في منطقة الرياض وحدها

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الرياض - العربية.نت

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سجلت هيئة التراث السعودية 624 موقعاً أثرياً وتاريخياً جديداً في السجل الوطني للآثار، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي. ووصل مجموع المواقع الأثرية التي تم تسجيلها في السجل منذ إنشائه 8176 موقعاً بمختلف مناطق المملكة.

فقد أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة جاسر الحربش، أن المواقع الأثرية التي تم اعتماد تسجيلها بينها 38 موقعاً أثرياً بمنطقة مكة المكرمة، و5 مواقع في المدينة المنورة، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

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38 موقعاً في مكة المكرمة

وأضاف أن هناك 48 موقعاً أثرياً في منطقة حائل، و54 في الجوف، و52 في منطقة عسير، و35 موقعاً في تبوك، بالإضافة إلى 4 مواقع في منطقة الحدود الشمالية.

كذلك، أوضح أن 342 موقعاً تم اعتماده في منطقة الرياض، و25 في المنطقة الشرقية، و18 في القصيم، بالإضافة إلى 3 مواقع في جازان.

وأوضح أن هيئة التراث تستند في تسجيل المواقع الأثرية إلى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

إلى ذلك، أكد الحربش أن هيئة التراث تبذل جهوداً كبيرة لإنجاز هذا المشروع الضخم تشتمل على أرشفة ورقمنة المواقع الأثرية على مستوى مناطق المملكة ومن ثم احتواؤها في سجل رقمي حديث يخدم التراث الحضاري للمملكة.

آثار العلا السعودية
آثار العلا السعودية

الإبلاغ عن المواقع الأثرية

ودعا الرئيس التنفيذي لهيئة التراث المواطنين والمهتمين إلى الإبلاغ عن المواقع الأثرية المكتشفة لتتمكن الهيئة من الوصول إليها ومن ثم تسجيلها، من خلال منصة بلاغ وحساب الهيئة الرسمي عبر منصة تويتر وفروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة.

وتكمن مهمة السجل الوطني للآثار في توثيق المواقع الأثرية وتسجيلها، وإسقاطها على خرائط رقمية تمكِّن من تسهيل إدارتها وحمايتها والمحافظة عليها.

كما تشمل مهمتها بناء قاعدة بيانات مكانية للمواقع الأثرية المسجلة، وحفظ وتوثيق الأعمال التي تجري فيها، وأرشفة وثائق وصور مواقع التراث الثقافي في المملكة، بالإضافة إلى إيجاد حلول تطبيقية لإدارة أعمال قطاع التراث الوطني.

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