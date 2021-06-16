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السجن 10 سنوات.. السعودية تحدد عقوبة غسل الأموال

النيابة العامة السعودية

السجن 10 سنوات.. السعودية تحدد عقوبة غسل الأموال

وأيضاً مصادرة الأموال المغسولة والمتحصلة من الجريمة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز

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أوضحت النيابة العامة في السعودية أن غسل الأموال جريمة تصل عقوباتها إلى السجن 10 سنوات، وغرامة خمسة ملايين ريال، ومنع السعودي من السفر لمدة مماثلة لمدة الحكم بالسجن، وإبعاد غير السعودي المحكوم عليه عن المملكة، ومصادرة الأموال المغسولة والمتحصلة من الجريمة، ونشر ملخص الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.

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وقالت النيابة العامة، الثلاثاء، عبر حسابها على موقع تويتر، إن القانون يُعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، وتصل إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تصل لخمسة ملايين ريال.

كما تابعت أن منع السعودي المحكوم عليه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، وإبعاد غير السعودي المحكوم عليه عن السعودية بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها، مع نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة النهائية.

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