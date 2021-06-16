جديد حالة الفنان خالد سامي.. زوجته "سمعني وأمسك يدي"

في تطور جديد لحالة الفنان السعودي خالد سامي، ذكرت زوجته عايدة العتيبي أن حالته مستقرة، وقد أبدى تجاوباً معها أمس الثلاثاء، حين طلبت منه أن يمسك يدها ففعل، في إشارة تدل على أنه كان يسمعها.

وقالت في حديث إلى "العربية.نت": "مازال في غيبوبة منذ 14 يوما، تعرض خلالها إلى توقف القلب لمدة 21 ثانية، وتم إنعاشه خمس مرات".

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لا سبب واضحاً لانتكاس صحته

أما عن نتائج الفحوصات التي أُجريت له مؤخراً ، فأوضحت أن كلها أثبتت سلامة المخ، ولا يوجد سبب واضح لانتكاس صحته، قائلة "أستبعد أن يكون السبب نفسيا، فزوجي يحب الحياة، وكان دائماً متفائلا، كما كان يخطط للسفر بعد شفائه".

إلى ذلك، أضافت أن عملية زراعة الكلية كانت من المقرر أن تجرى في شهر رمضان، إلا أن حالته الصحية غير المستقرة أخرت العملية، لأن قلة الحركة وعدم الرياضة ساهما في ضعف العضلات ولم يتحمل جسده".

وختمت العتيبي كلامها مطالبة الجميع بالدعاء له، على أمل أن يأتيها خبر مفرح عن صحته، لاسيما أن الزيارة مازالت ممنوعة عنه بسبب مناعته الضعيفة.

وكان نجل الفنان كشف في 3 يونيو الجاري، أن العناية الإلهية أنقذته بعدما توقف قلبه، قبل أن يعود إليه النبض بعد 5 محاولات لإنعاشه.

وكانت "العربية.نت" قد تابعت حالة الفنان منذ دخوله المستشفى، إثر تعرضه لضيق بالتنفس ودخوله بحالة غيبوبة لمدة 18 يوماً في يناير الماضي، وبعد إفاقته من الغيبوبة رُفعت عنه أجهزة التنفس الصناعي، وبدأ يحرك أطرافه وعينيه، واستجاب للمؤثرات والأحاديث، وسمح لزوجته بزيارته والتحدث معه.