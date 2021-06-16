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السعودية.. ضبط 41 ألف مخالفة ضريبية

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية

السعودية.. ضبط 41 ألف مخالفة ضريبية

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت

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العربية.نت - عبدالعزيز المطيري

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في تصريحات لـ"العربية.نت"، أنه جرى منذ بداية العام الماضي ضبط 41 ألف مخالفة متعلقة بضريبة القيمة المضافة، وذلك إلى غاية شهر مايو من العام الجاري2021م، فيما بلغ عدد طلبات تسديد الزكاة بالتقسيط الإلكتروني منذ بداية العام نفسه 2089 طلباً.

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وأوضحت الهيئة، أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها تشمل عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبة وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة وعدم وجود الرقم الضريبي وتحصيل ضريبة أقل من المستحق وتحصيل ضريبة أعلى من المستحق وعدم وجود أختام ضريبية لمنتجات التبغ ومشتقاته.

أبرز العقوبات

وفيما يتعلق بأبرز العقوبات المطبقة على مخالفي الأحكام الضريبية، بينت الهيئة أنه يترتب على المنشأة المتهربة ضريبياً عدة غرامات بحسب نوع الضريبة المتهرب عنها، وضريبة الدخل بنسبة 25% من قيمة الضريبة المتهرب عنها، وضريبة القيمة المضافة التي لا تقل عن الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب، وضريبة التصرفات العقارية، وهي لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية لكل نوع ضريبة.

إلى ذلك، يذكر أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت في البلاد، مع بعض الاستثناءات، وتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة من حول العالم، حيث تعد مصدر دخل أساسيا، يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.

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