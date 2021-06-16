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مهرجان البحر الأحمر يقدم 10 ملايين دولار لصناع الأفلام

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

مهرجان البحر الأحمر يقدم 10 ملايين دولار لصناع الأفلام

المنح تدعم أكثر من 100 مشروع فني لصناعة الأفلام

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العربية.نت - نادية الفواز

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بدأ مهرجان البحر الأحمر السينمائي فتح باب الاشتراك للمبدعين من صُناع الأفلام في السعودية والعالم العربي وإفريقيا، لتقديم مشاريعهم التي تخصّ إنتاج الأفلام الوثائقية والروائية وحتى أفلام الرسوم المتحركة.

ويُقدّم صندوق "البحر الأحمر" مجموعة من المنح التمويلية لدعم أكثر من 100 مشروع فني لصناعة الأفلام، بقيمة تصل لـ 10 ملايين دولار.

فتح باب المشاركة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي السعودية فتح باب المشاركة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

تشجيع المواهب والمبدعين

ويأتي الدعم من أجل تشجيع المواهب الفنية في السعودية والمنطقة العربية وإفريقيا على خوض مجالات صناعة وإنتاج الأفلام التي تشمل كتابة السيناريو والتصوير والإخراج.

كذلك، يعتمد صندوق البحر الأحمر على تقديم الدعم للمشاريع الفنية التي تشمل 3 فئات، تتمثل في صندوق البحر الأحمر لتطوير المشاريع الفنية، الذي يهدف إلى دعم الأفكار الفنية المبتكرة، والقيام بتطوير هذه المشاريع من المرحلة الأولى، وهي السيناريو وحتى الوصول إلى مرحلة الإنتاج.

أما الصندوق الثاني، فهو يختص بالإنتاج، حيث يدعم المشاريع الفنية الجاهزة للتصوير والإنتاج، ويلزم المتقدمين عرض السيناريو النهائي، وخطة الإنتاج، وتقديم قائمة بالمواهب الفنية التي ستشارك في المشروع الفني.

سينما، تعبيرية (شترستوك)
سينما، تعبيرية (شترستوك)

في حين أن الصندوق البحر الأحمر للمشاريع قيد الإنجاز، ويُقدّم الدعم للمشاريع الفنية بعد تصويرها، والتي تحتاج لإتمام عمليات ما بعد الإنتاج، لتصل إلى نسختها النهائية، وبالتالي تكون جاهزة للعرض في دور السينما المختلفة.

ندوات وورش فنية

من جهة أخرى، سيُقدّم المهرجان مجموعة من الندوات الفنية وورش العمل الفنية بالإضافة إلى عقد جلسات التواصل والتعارف بين المشتركين داخل المهرجان.

ويهدف ذلك، إلى إبراز ما تقدمه المملكة العربية السعودية من فرص واعدة في المجالات الفنية المختلفة أمام محترفي صناعة السينما في العالم.

وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان
وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان

يذكر أن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، نشر عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، مجموعة من الصور الترويجية الخاصة بالمهرجان للتعريف بأنشطته.

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