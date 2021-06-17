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الصحة السعودية تحصن 98% من كبار السن بلقاح كورونا

لقاح كورونا

الصحة السعودية تحصن 98% من كبار السن بلقاح كورونا

الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا استهدفت فئة كبار السن ضمن الأولويات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - مريم الجابر

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حققت وزارة الصحة السعودية نسبا عالية في تحصين كبار السن (60 عامًا وما فوق) بلقاح كورونا، حيث بلغت في حفر الباطن 98% والأحساء 93% والقريات 93% وبيشة 86% والرياض 83% والمنطقة الشرقية 80% والطائف 80%، وتم تحقيق هذه النسب بعد تطعيم الفئة المستهدفة بجرعة واحدة على الأقل.

وكانت الصحة منذ بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم، كما أطلقت خدمة "أولوية" التي يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 75 سنة وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكافة مناطق ومحافظات السعودية.

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وأهابت الصحة بسرعة الحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال "تطبيق صحتي"، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

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