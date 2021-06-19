.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط

أرشيفية
اليمن والحوثي

الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الهجوم يأتي في إطار استمرار المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الهجوم يأتي في إطار استمرار المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط السعودية اليمن والحوثي الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط

وأكد التحالف أنه يتخذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية لميليشيات الحوثي.

وشدد التحالف على "إحباط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".

كما أكد التحالف اتخاذه "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

وكان التحالف قد أعلن الخميس أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر "الأخضر"
لماذا تأخرت أميركا 16 عاماً للاعتراف بالاتحاد السوفيتي؟ لماذا تأخرت أميركا 16 عاماً للاعتراف بالاتحاد السوفيتي؟
الأكثر قراءة
للقادمين إلى السعودية من غير مواطنيها.. عليهم تسجيل بيانات التحصين للقادمين إلى السعودية من غير مواطنيها.. عليهم تسجيل بيانات التحصين
في الصيف.. السعوديون يتغزلون بجمال هذه المدينة في الصيف.. السعوديون يتغزلون بجمال هذه المدينة
ماكنزي: نعمل مع السعودية عن كثب لمواجهة الهجمات الحوثية ماكنزي: نعمل مع السعودية عن كثب لمواجهة الهجمات الحوثية
قصة سعودي تحول من الفن التقليدي إلى فن الرسم الرقمي قصة سعودي تحول من الفن التقليدي إلى فن الرسم الرقمي
السعودية.. برنامج السعودية.. برنامج "هدد" يتابع تحركات الصقور عبر الأقمار الصناعية 
التعليم والمعلمون والخصخصة التعليم والمعلمون والخصخصة
قبل أن تذهب
هل أصبح الحل في تونس لسيناريو الذهاب لانتخابات مبكرة؟
هل أصبح الحل في تونس لسيناريو الذهاب لانتخابات مبكرة؟
اكتشف المزيد