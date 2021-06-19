الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الهجوم يأتي في إطار استمرار المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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وأكد التحالف أنه يتخذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية لميليشيات الحوثي.

وشدد التحالف على "إحباط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".

كما أكد التحالف اتخاذه "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

وكان التحالف قد أعلن الخميس أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.