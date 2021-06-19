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دارة الملك عبدالعزيز تصدر نوادر المطبوعات في المسجد النبوي 

دارة الملك عبدالعزيز
دارة الملك عبدالعزيز

دارة الملك عبدالعزيز تصدر نوادر المطبوعات في المسجد النبوي

بهدف إلقاء الضوء على أبرز مقتنيات مكتبة المسجد النبوي الشريف التي تحفل بعدد كبير من الكتب العلمية النادرة

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الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت دارة الملك عبدالعزيز كتاب "نوادر المطبوعات في مكتبة المسجد النبوي الشريف المنشورة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر"، وذلك في إطار التعاون بين الدارة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بهدف إلقاء الضوء على أبرز مقتنيات مكتبة المسجد النبوي الشريف التي تحفل بعدد كبير من الكتب العلمية النادرة.

واحتوى الكتاب صورًا لمختاراتٍ منتقاة من الكتب النادرة المطبوعة طباعة حجرية، أو بآلات الطباعة القديمة في القرن الثالث عشر والرابع عشر الهجريين، تنوعت موضوعاتها بين التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصوله والنحو والأدب وغيرها من فنون المعرفة.

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وتضم أقسام مكتبة المسجد النبوي الشريف قسمًا يحفظ الكتب النادرة من حيث قِدم تاريخ طباعتها أو زخرفتها أو أشكالها أو صورها، وغير ذلك، وتزخر رفوف هذا القسم بعددٍ كبير من الكتب من أمهات العلوم الإسلامية، ونفائس المطبوعات القديمة التي تشمل مختلف العلوم والمعارف التي أهديت لهذه المكتبة من العلماء وطلبة العلم وعدد من زوَّار المسجد النبوي الشريف.

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