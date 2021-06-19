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الصحة السعودية: إعلان الجرعة الثانية بحسب تقدم تغطية المجتمع

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الصحة السعودية: إعلان الجرعة الثانية بحسب تقدم تغطية المجتمع

الصحة السعودية : تم إعطاء اللقاح لأكثر من (15) مليون شخص بالمجتمع حتى الآن

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حامد القرشي

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كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، عن أن إعلان موعد الجرعة الثانية سيكون حسب التقدم بتغطية المجتمع ووفق فئات الأولوية.

وقال اليوم في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "تويتر": ولله الحمد تم إعطاء اللقاح لأكثر من (15) مليون شخص بالمجتمع حتى الآن، ومستمرون بالجرعة الثانية للفئة العمرية (60) عاماً وأكثر، وسيكون الإعلان عن موعد الجرعة الثانية، حسب التقدم بتغطية المجتمع، ووفق فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات من خلال حسابات وزارة الصحة أو المؤتمر الصحافي.

استمرار الاحترازات

كما وشدد العبدالعالي على ضرورة أن يستمر جميع (المحصنين) في لبس الكمامة وتطبيق التباعد، مؤكداً أن اللقاح يساهم في تقليل نسبة الإصابة بشكل كبير، ولكن لا يمنع الإصابة، خاصة أن الجائحة لا تزال قائمة، والتزامنا مهم حتى نصل للمناعة المستهدفة مجتمعياً معاً.

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وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية مؤخراً تحقيق نسب عالية ضمن تحصين كبار السن (60 عامًا فما فوق) بلقاح فيروس (كورونا)؛ حيث بلغت في حفر الباطن 98%، وفي الأحساء 93%، وفي القريات 93%، وفي بيشة 86%، وفي الرياض 83%، وفي المنطقة الشرقية 80%، وفي الطائف 80%؛ حيث تم تحقيق هذه النسب بعد تطعيم هذه الفئة بجرعة واحدة على الأقل.

كبار السن

وكانت الصحة السعودية منذ أن بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح (كورونا) قد استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم، كما أطلقت خدمة (أولوية)، التي يتم خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح (كورونا) لمن تزيد أعمارهم على 75 عامًا وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين دون تسجيل، أو موعد، أو انتظار، وبشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز تلقي لقاح بمناطق ومحافظات السعودية كافة، وحثت على المبادرة بالحصول على لقاح (كورونا) والتسجيل من خلال ‫تطبيق (صحتي)‬، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

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