6 أبراج و70 مخيماً لإسكان الحجاج في منى هذا العام

خصصت وزارة الحج والعمرة السعودية 6 أبراج و70 مخيماً لإسكان حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى لحج هذا العام، وفقاً لكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في حفظ وسلامة الحجاج والعمل على منع تفشي فيروس كورونا.

ذكر ذلك لـ"العربية.نت" عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة "هاني العميري"، الذي أضاف في تصريح صحافي: "سيتم تخصيص مساحة 4.37 متر مربع للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في أبراج منی، بخلاف مساحة الخدمات التي تمت زيادتها على ما كان معتمداً لها في الأعوام الماضية، كما سيتم تخصيص مساحة 4 أمتار مربعة للحاج الواحد في باقة الضيافة في مخيمات منی، بخلاف مساحة الخدمات التي تمت زيادتها على ما كان معتمداً لها في الأعوام الماضية، كما سيتم تخصيص مساحة 5.33 متر مربع للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في مخيمات مشعر منی، بخلاف مساحة الخدمات التي تمت زيادتها على ما كان معتمداً لها في الأعوام الماضية.

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وأكد تخصيص حراس أمن لتنظيم عملية دخول الحجاج وخروجهم من المخيمات و الأبراج، لضمان تطبيق إجراءات الفرز البصري والحراري أثناء تواجدهم في مشعر منى يوم التروية وأيام التشريق.

يشار إلى أن مشعر منى يقع داخل حدود الحرم بين مكة ومشعر مزدلفة، على بعد 7 كلم شمال شرقي المسجد الحرام، ويحيط بمشعر منى الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكن إلا فترة الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر، وفي منى يبيت الحجاج ليالي التاسع والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، لمن يتعجل وليلة الثالث عشر لمن يتأخر.