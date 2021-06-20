.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السجن 3 سنوات لسعودي ومقيم بتهمة غسل الأموال

النيابة العامة السعودية

السجن 3 سنوات لسعودي ومقيم بتهمة غسل الأموال

النيابة السعودية تؤكد على خطورة تمكين الغير من استغلال الحسابات البنكية الخاصة لتحويل الأموال بصفة غير مشروعة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت النيابة السعودية صدور حكم ابتدائي، بإدانة مواطن ومقيم بجريمة غسل الأموال، وسجن كل منهما لمدة 3 سنوات، ومنع المواطن من السفر لمدة 3 سنوات، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انقضاء محكوميته، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المهربة للخارج قاربت 6 ملايين ريال، وجاري استرداد الأموال المهربة عن طريق دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة.

الخارجية اليمنية: تصعيد الحوثي في مأرب يقوض جهود السلام اليمن الخارجية اليمنية: تصعيد الحوثي في مأرب يقوض جهود السلام

إلى هذا، أوضح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، أن أحد المواطنين قام بالتواطؤ والاتفاق مع شخص أجنبي على تمكينه من حساباته البنكية مقابل مبلغ مالي شهري، وبناء عليه قام المواطن بإنشاء كيان تجاري وفتح حسابات بنكية، لإضفاء الصفة الشرعية عليها، بهدف تضليل الجهات الرقابية للإيهام بوجود نشاط تجاري قائم، ومن ثم قام المواطن بتسليم الحسابات البنكية للأجنبي الذي قام بجمع الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في تلك الحسابات وتحويلها للخارج، وقد ثبت من خلال مجريات التحقيق أن الكيان التجاري ليس له نشاط فعلي على أرض الواقع.

وأكد المصدر خطورة تمكين الغير من استغلال الحسابات البنكية الخاصة لتحويل الأموال بصفة غير مشروعة، مبيناً أن النيابة العامة ستواصل محاربتها لجميع الجرائم المالية، وستطالب بأشد العقوبات الرادعة التي تحقق الأمن لمقدرات ومكتسبات الوطن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اختراع ولا أغرب.. يوقف الحازوقة اختراع ولا أغرب.. يوقف الحازوقة
جدل في لبنان.. أزمة خانقة وأماكن السهر تعج بالرواد؟! جدل في لبنان.. أزمة خانقة وأماكن السهر تعج بالرواد؟!
الأكثر قراءة
السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة
التحالف: تدمير 17 مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه السعودية التحالف: تدمير 17 مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه السعودية
دفاعات السعودية تعترض مفخخة حوثية أطلقت نحو خميس مشيط دفاعات السعودية تعترض مفخخة حوثية أطلقت نحو خميس مشيط
رحلة مصور سعودي داخل أعماق البحار.. مشاهد لا تنسى رحلة مصور سعودي داخل أعماق البحار.. مشاهد لا تنسى
السجن 3 سنوات لسعودي ومقيم بتهمة غسل الأموال السجن 3 سنوات لسعودي ومقيم بتهمة غسل الأموال
فتح مسجد قباء أمام المصلين والزوار على مدار الساعة فتح مسجد قباء أمام المصلين والزوار على مدار الساعة
قبل أن تذهب
جولة سادسة من المفاوضات النووية تنتهي في فيينا دون نتيجة
جولة سادسة من المفاوضات النووية تنتهي في فيينا دون نتيجة
اكتشف المزيد