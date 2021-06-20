.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة

مسجد السعودية

السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة

الالتزام بالمدة المعتمدة سابقاً

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

أصدر وزير الشؤون الإسلامية السعودي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الأحد، تعميماً فورياً يقضي بتحديث كافة البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع، استناداً إلى ما ورد للوزارة من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد، في إطار استمرار جائحة كورونا، وذلك بالعمل بجميع "بروتوكولات" الوقاية من كورونا بالمساجد، المعتمدة من هيئة الصحة العامة ومتابعة تحديثاته.

دارة الملك عبدالعزيز تصدر نوادر المطبوعات في المسجد النبوي  السعودية دارة الملك عبدالعزيز تصدر نوادر المطبوعات في المسجد النبوي 

وشدد على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه كذلك إبقاء مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين.

الالتزام بالمدة المعتمدة سابقاً

كما أوضح إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقاً 25 دقيقة في صلاة الفجر، و 10 دقائق في صلاة المغرب، و20 دقيقة في بقية الفروض، والإبقاء على فتح المساجد لصلاة الجمعة قبل أذان الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ (30) دقيقة، وكذلك إلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ "15" دقيقة، مع مراعاة عدم الإطالة في الخطبة إتباعاً للسنة بالإضافة إلى إعادة المصاحف للمساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم.

وتم السماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد وإلغاء التوجيه السابق بإزالة برادات وثلاجات المياه من المساجد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اعتزلت منذ 25 سنة.. فنانة شهيرة تشغل التواصل بعد صورة اعتزلت منذ 25 سنة.. فنانة شهيرة تشغل التواصل بعد صورة
فيروسات تختبئ بأجنحة الطيور.. احذروا الوباء القادم فيروسات تختبئ بأجنحة الطيور.. احذروا الوباء القادم
الأكثر قراءة
السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة
التحالف: تدمير 17 مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه السعودية التحالف: تدمير 17 مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه السعودية
رحلة مصور سعودي داخل أعماق البحار.. مشاهد لا تنسى رحلة مصور سعودي داخل أعماق البحار.. مشاهد لا تنسى
السجن 3 سنوات لسعودي ومقيم بتهمة غسل الأموال السجن 3 سنوات لسعودي ومقيم بتهمة غسل الأموال
فتح مسجد قباء أمام المصلين والزوار على مدار الساعة فتح مسجد قباء أمام المصلين والزوار على مدار الساعة
دفاعات السعودية تعترض مفخخة حوثية أطلقت نحو خميس مشيط دفاعات السعودية تعترض مفخخة حوثية أطلقت نحو خميس مشيط
قبل أن تذهب
شبكة حقوقية توثق آلاف الانتهاكات الحوثية ضد الأطفال في اليمن
شبكة حقوقية توثق آلاف الانتهاكات الحوثية ضد الأطفال في اليمن
اكتشف المزيد