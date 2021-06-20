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فتح مسجد قباء أمام المصلين والزوار على مدار الساعة

مسجد قباء

فتح مسجد قباء أمام المصلين والزوار على مدار الساعة

تطبيق جميع الضوابط الصحية المعتمدة في المساجد من قبل الجهات المختصة للمحافظة على سلامة وصحة المصلين من فيروس كورونا.

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العربية.نت - حامد القرشي

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وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية بفتح مسجد قباء‬ اعتباراً من اليوم الأحد، وعلى مدار الساعة، لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة في المسجد طوال، اليوم الأحد، مع تطبيق جميع الضوابط الصحية المعتمدة في المساجد من قبل الجهات المختصة للمحافظة على سلامة وصحة المصلين من فيروس كورونا.

ويعتبر مسجد قباء في المدينة المنورة، أول مسجد أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة المنورة مُهاجراً إليها من مكة المكرمة، وشارك في وضع أحجاره الأولى ثم أكمله الصحابة.

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وكان الرسول الكريم يقصده بين الحين والآخر ليصلي فيه ويختار أيام السبت غالباً ويحض على زيارته، وجاء في الحديث الشريف "من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة فله أجر عمرة".

ويقع مسجد قباء على طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويبعد عن المسجد النبوي 3,5 كيلومتر تقريبا جنوب المسجد النبوي الشريف، ومسجد قباء أكبر المساجد بعد المسجد النبوي وكان مربع الشكل طول ضلعه 40 مترًا وفيه قبة يقال إنها مكان مبرك ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشارك الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في بناء المسجد.

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