بمشاركة 84 عملاً فنياً.. إحياء ملتقى الموسيقى في جدة

تحت شعار "الموسيقى لغة الشعوب" دشنت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، ملتقى الموسيقى الأول برعاية جامعة الأعمال والتكنولوجيا بمشاركة 84 عملاً فنياً.

وأوضح مدير الجمعية في جدة محمد آل صبيح، في حديث لـ "العربية.نت" أن الملتقى شهد افتتاح معرض همس الحديد، الذي ضم 42 عملاً فنياً، بالإضافة إلى 20 مجسما للآلات الموسيقية و22 عملا فنيا لرواد الأغنية السعودية، من أعمال الفنان التشكيلي منصور المطيري.

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كما، أضاف أن حفل الافتتاح شهد ليلة موسيقية، شارك فيها عازفون من الولايات المتحدة وفرنسا والبرتغال والفلبين ومصر وسوريا والسعودية، تحت شعار "الموسيقى لغة الشعوب" تجسد الدور الريادي للملكة وحضارتها العريقة.

حفل موسيقي

وبدأت الفرقة بعزف السلام الملكي السعودي، ثم قدمت عدداً من المقطوعات الموسيقية بقيادة المايسترو محمد عارف، وإشراف رئيس لجنة الموسيقى سعد الحارثي.

و بيّن آل صبيح أن "الملتقى يتضمن إضافة للمعرض، إقامة ندوات وليالٍ موسيقية يقدمها نخبة من الفنانين والمثقفين عن الأغنية السعودية ورموزها.

كما أضاف، أنه سيتم تكريم نخبة من رموز الموسيقى السعودية، مشيراً إلى أن مدينة جدة كانت وما زالت منارة للثقافة والفنون، وجمعية جدة جمعت رواد الموسيقى والأغنية السعودية.

وختم حديثه، قائلاً إن الملتقى والعالم يحتفي باليوم العالمي للموسيقى، لافتاً إلى أن السعودية غنية بالموسيقى الأصيلة.