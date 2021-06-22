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الدفاعات السعودية تعترض مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيط

مسيرة حوثية الحوثيون الحوثيين - طائرة درون مفخخة
مسيرة حوثية
اليمن والحوثي

الدفاعات السعودية تعترض مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيط

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العريبة

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اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، الثلاثاء، مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط.

وقال التحالف إن "الميليشيات الحوثية تتعمد في محاولاتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

والأحد الماضي، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 17 مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن التحالف، أن "عملية الاعتراض تمت بنجاح بالأجواء اليمنية، وتم صد المحاولة العدائية".

وأضاف التحالف أن "محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب"، مؤكدا أنه يتخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

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