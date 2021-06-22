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الشؤون الإسلامية تُقدم خدمة تصفح المكتبة الإلكترونية للحجاج

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية

الشؤون الإسلامية تُقدم خدمة تصفح المكتبة الإلكترونية للحجاج

تخدم المكتبة الإلكترونية الإسلامية التي تزيد على 3000 مطبوعة، جميع حجاج بيت الله الحرام، خلال وجودهم بالمشاعر المقدسة

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الرياض - العربية.نت

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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، ممثلة بوكالة المطبوعات والبحث العلمي، تقديم خدمة بطاقات باركود للتصفح الإلكتروني لمطبوعاتها المتنوعة وبحوثها العلمية، عبر المكتبة الإلكترونية الإسلامية التي تزيد على 3000 مطبوعة، وذلك لجميع حجاج بيت الله الحرام، خلال وجودهم بالمشاعر المقدسة، لتمكينهم من خدماتها في البحث السريع عن المصادر، والمطبوعات العلمية الشرعية التي تهم المسلم وبلغات عالمية وفق منظومة إلكترونية متطورة.

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وأكد وكيل الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي عبدالعزيز الحمدان، أن هذه الخدمة تأتي ضمن مشاريع الوزارة للنشر الإلكتروني، التي تسعى من خلالها لمواكبة برنامج التحول الوطني، ومساعيها في تطبيق رؤية المملكة 2030، ضمن رسالة الوزارة السامية المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفي مقدمتها الدعوة إلى الله بكل الوسائل الممكنة، ومن أبرزها توفير المطبوعات والإصدارات العلمية التي تسهم في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال، ومحاربة الانحراف الفكري على مختلف المستويات.

وأوضح أن وكالة المطبوعات والبحث العلمي توفر إمكانية الحصول على جميع إصداراتها إلكترونياً عبر موقع وأجهزة شاشات المكتبة، وذلك من خلال 30 شاشة بمختلف المواقع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي، وفي الحرم النبوي الشريف، ومسجد قباء والمواقيت، وذلك بأكثر من 45 لغة.

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