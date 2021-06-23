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دفاعات الجو السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقها "الحوثي" باتجاه جازان

مسيرة حوثية الحوثيون الحوثيين - طائرة درون مفخخة
أرشيفية
اليمن والحوثي

دفاعات الجو السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقها "الحوثي" باتجاه جازان

القوات الجوية اعترضت ودمرت يوم الأحد 17 مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه جازان.

ووأشار التحالف الى استمرار محاولات المليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال: " نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

واعترضت الدفاعات الجوية السعودية، الثلاثاء، مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط.

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وقال التحالف إن "الميليشيات الحوثية تتعمد في محاولاتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

والأحد الماضي، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 17 مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن التحالف، أن "عملية الاعتراض تمت بنجاح بالأجواء اليمنية، وتم صد المحاولة العدائية".

وأضاف التحالف أن "محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب"، مؤكدا أنه يتخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

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