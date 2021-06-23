.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية: 14 مساراً بحرياً جديداً ينقل 16.3 مليون راكب في السنة

المسارات البحرية الجديدة في السعودية

السعودية: 14 مساراً بحرياً جديداً ينقل 16.3 مليون راكب في السنة

خلق أكثر من 38.3 ألف فرصة وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وإضافة 8.9 مليار ات ريال للناتج المحلي الإجمالي

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف دراسة لجدوى اقتصادية في السعودية، شارك فيها 22 جهة حكومية وخاصة، عن نقل الركاب بحراً بين المدن والجزر المطلة على الساحلين الشرقي والغربي للسعودية.

الجهات المشاركة قامت على تحليل الوضع الراهن وقراءة السوق المحلي لمعرفة المسارات البحرية المحتملة على امتداد 3400 كيلومتر على طول الساحلين، وتحديد خمس مناطق رئيسة مقترحة تضم 14 مساراً بحرياً يخدم الخليج العربي والبحر الأحمر.

الدراسة استعرضتها الهيئة العامة للنقل في السعودية، اليوم، وذلك من خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس الهيئة الدكتور رميح الرميح، وحضرها عددا من رؤساء ومسؤولو الجهات الحكومية ذات العلاقة.

مخططات النقل العام

وتأتي هذه الدراسة انطلاقًا من دور الهيئة العامة للنقل التنظيمي والتشريعي في دراسة مخططات النقل العام بالمملكة وتبني التقنيات الحديثة ورفع كفاءة وفعالية خدمات نقل الركاب، وتهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لتقديم خدمات النقل العام وتحفيز استخدامها، كما استندت الدراسة على 15 إستراتيجية ومبادرة مرتبطة بقطاع النقل، وفي مقدمتها الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 16.3 مليون راكب سنويًا من هذا المشروع الذي سيربط المدن والجزر على الساحل الشرقي من خلال 7 مسارات بحرية و7 مسارات أخرى في الساحل الغربي، كما سيخلق أكثر من 38.3 ألف فرصة وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وسيضيف 8.9 مليار ات ريال للناتج المحلي الإجمالي.

المسارات البحرية والجزر

وفي إطار المسارات البحرية المقترحة فقد اشتمل الساحل الشرقي على سبعة مسارات هي كورنيش الجبيل ورأس تنورة ودارين والدمام وكورنيش الخبر وصولًا إلى شاطئ نصف القمر ومن ثم العقير، وفي الساحل الغربي تغطي المسارات السبعة جازان مع جزيرة فرسان، والتاكسي المائي في جدة، مرورًا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومن ثم المشروعات الكبرى في البحر الأحمر كمشروع البحر الأحمر وآمالا ووصولًا إلى ضباء.
واتفق الحضور في الورشة من الجهات المعنية على الخطوات القادمة لتفعيل هذا المشروع وطرحه بالتعاون مع القطاع الخاص بما يحقق التنمية الاقتصادية والمساهمة في تنمية المواقع والواجهات البحرية المحلية، وزيادة في شبكات النقل العام، كما سيوفر خدمات النقل للسياح وللمستفيدين في المناطق والجزر، وزيادة النشاط السياحي والتنمية الترفيهية، ورفع مستوى السلامة الملاحية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل
دعوة للتعايش معه.. هل يتحول كورونا من جائحة لمرض موسمي؟ دعوة للتعايش معه.. هل يتحول كورونا من جائحة لمرض موسمي؟
الأكثر قراءة
السعودية تطالب بتفتيش شامل وسريع لمواقع إيران النووية السعودية تطالب بتفتيش شامل وسريع لمواقع إيران النووية
السعودية.. هذه تفاصيل الخدمات الجديدة التي تم إضافتها لتطبيق السعودية.. هذه تفاصيل الخدمات الجديدة التي تم إضافتها لتطبيق "توكلنا"
وزير الخارجية السعودي: نحمّل إيران المسؤولية عن أنشطتها النووية وزير الخارجية السعودي: نحمّل إيران المسؤولية عن أنشطتها النووية
السعودية.. توقيف عدد من المسؤولين بينهم قاض في قضايا فساد السعودية.. توقيف عدد من المسؤولين بينهم قاض في قضايا فساد
الدفاعات السعودية تعترض مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيط الدفاعات السعودية تعترض مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيط
السعودية: 14 مساراً بحرياً جديداً ينقل 16.3 مليون راكب في السنة السعودية: 14 مساراً بحرياً جديداً ينقل 16.3 مليون راكب في السنة
قبل أن تذهب
تعرف على أكثر 3 طائرات مسيرة تطوراً وفتكاً على مستوى العالم
تعرف على أكثر 3 طائرات مسيرة تطوراً وفتكاً على مستوى العالم
اكتشف المزيد