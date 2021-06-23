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الصحة السعودية: إمكانية تلقي لقاحي كورونا مختلفين

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الصحة السعودية: إمكانية تلقي لقاحي كورونا مختلفين

السعودية: دراسات علمية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين بشكل آمن وفعال

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العربية.نت - مريم الجابر

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اعتمدت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية السعودية، إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين، وذلك طبقاً لدراسات علمية دولية، أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أن لقاحات فيروس كورونا آمنة وفعالة وضرورية للحماية، مشيراً إلى أن هناك العديد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة بشأن اللقاحات وتلقى رواجاً كبيراً، وذلك قد يسبب خطرًا على الآخرين، ويتسبب بعدم الوصول للمناعة المجتمعية.

وأبان العبدالعالي أن اللقاحات تحمي من الإصابة بالفيروس واكتساب العدوى، وتحمي بنسبة تصل إلى 100% من الوفاة بعد تحقق المناعة العالية من تلقي اللقاح، وفي المقابل فإن الفيروس خطير ويؤدي إلى أمراض شديدة وإلى الوفاة.

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وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم، مواصلة المراقبة لمنحنى الإصابات، مبيناً أن السير بالاتجاهات الإيجابية يتطلب أخذ اللقاح والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن هناك علاقة بين تذبذب مستوى الإصابات عالميا وارتفاع اللقاحات، مضيفاً أن الجائحة ما زالت مستمرة.

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