سعودي يوثق جمال الطيور والصحاري المحلية

كرس مصور ضوئي سعودي خبرته في التصوير لتوثيق أنواع الطيور المختلفة ذات الأشكال والألوان الجمالية، والتي تتواجد في مواقع استيطانها في السعودية، أو حين تكون وسط مواقع استراحة الطيور المهاجرة.

مصور الطبيعة سياف الشهراني، الذي بدأت هواياته منذ سن مبكرة، وانطلق في عالم الاحتراف عام 2012، انطلق في عالم الاحتراف حتى أسس نادي بيشة الفوتوغرافي، وأبحر بعدها بتصوير عالم الطبيعة التي كان ينجذب لها ويستمتع في مشاهدتها ويتأمل في عظمة الخالق.

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يقول لـ"العربية.نت": "تعلمت فنون التصوير الضوئي عن طريق الممارسة ومتابعة المصورين أصحاب الخبرة، كما كان للتغذية البصرية دور في مواصلتي المشوار، وأطمح إلى إقامة معرض خاص، كوني جمعتُ عددا من الصور التي تمثل طبيعة السعودية وتنوع تراثها وكائناتها الفطرية".

تصوير الحيوانات والطيور

ظل الشهراني يبحث وراء الطيور والكائنات الفطرية النادرة بهدف توثيقها، وخلق مشاهد إبداعية، وسط مغامرات التحدي وتجاوز الصعوبات خلال رحلات التصوير، ويعلق: "أنا بصدد إنشاء موقع إلكتروني خاص لطرح حزمة واسعة من الصور بأساليب ابتكارية متطورة مع تنظيم مقنن وأرشفة واسعة".

وأضاف: "تصوير الطبيعة والكائنات يعتبر تحديا حقيقيا لأي مصور، فهي لا تعطي الفرصة مرةً ثانية لالتقاط اللحظة، هذا بخلاف مشاق البحث عن تلك اللحظة النادرة، وصعوبة الوصول إلى الموقع أحياناً، وفترات الانتظار والترقب والصبر، فسلوك الكائنات صعب الفهم وتحتاج دراية ومتابعة، فلكل نوع أسلوبه وسلوكه المختلف، وكذلك تواجده في المكان والزمان المناسب للتصوير".





















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البراري والسبخات الملحية

وواصل المصور الشهراني حديثه: "عشقي للطبيعة وراء سبب تعلمي العديد من أساليب الحياة، ومنها الصبر والقدرة على تحليل الأمور وحل المشكلات، والتي تأتي بالتأمل والتعرف على كوامن الجمال في الطبيعة، والتي رصدتها عدستي عندما وثقتُ انتشار السبخات الملحية في شمال غرب المملكة، والتي تحولت إلى براري بيضاء بفعل الملح، حيث تعرف الأراضي السعودية بانتشار السبخات الملحية في مناطقها المطلة على الخليج العربي والبحر الأحمر بشكل كبير، إلا أن ما رصدته في غرابة كون تلك المواقع هي أراض داخلية وليست مطلة على البحر، وهي الحال التي تعرف بـ "السبخة القارية أو الداخلية".