إعلان أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج غداً

تعلن وزارة الحج والعمرة السعودية غداً الجمعة أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج لهذا العام، بعد أن أغلقت مساء أمس باب التسجيل لحجاج الداخل في المسار الإلكتروني.

فقد أوضحت الوزارة أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل استقبل أكثر من 540 ألف طلب من المواطنين والمقيمين بدءاً من فتح التسجيل لغاية الساعة 10:00 من مساء أمس، مؤكدة عدم وجود أولوية للتسجيل المبكر، في حين سيبدأ الحجز وشراء الباقات الساعة الواحدة ظهراً من يوم غد.

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60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين

إلى ذلك، أوضحت الوزارة أن نسبة المسجلين من الذكور بلغت 59%؜ فيما بلغت نسبة الإناث 41%، في حين احتلت الفئة العمرية بين 31 و40 عاماً الأكثر من ناحية التسجيل، بنسبة وصلت 38%، والأقل هي الفئة العمرية ما فوق 60 عاماً بواقع 2%.

وأكدت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق، قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هجرية على المواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة.

كذلك، شددت على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين، (أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يوماً، أو محصن متعافٍ من الإصابة).