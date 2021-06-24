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حادث مأساوي في نجران.. تفاصيل دهس توأم سعودي في متنزه

التوأم .. فيصل وحور

حادث مأساوي في نجران.. تفاصيل دهس توأم سعودي في متنزه

الطفل فيصل توفي في الحال بعد الحادث.. فيما ما زالت شقيقته "حور" في وضع حرج جداً

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العربية.نت - نادية الفواز

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لم تعلم سيدة سعودية أن توأمها "فيصل وحور" اللذين انتظرتهما 14 عاماً بعد معاناة في الإنجاب، سيتعرضان لحادث دهس تحت عجلات قائم مركبة كبير في السن، ليلقى "فيصل" مصرعه في حين أصيبت شقيقته "حور" بكسور في الحوض.

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وفي التفاصيل التي سردها عبد الله يحيى آل لعجم، خال الطفلين لـ"العربية.نت"، قال إنه بعد خروج الأسرة للتنزه في متنزه الملك فهد بنجران - جنوب غرب السعودية-، وعندما ترك الأب طفليه مع الأسرة والأقارب وذهب لشراء العشاء، حينها قام التوأم "فيصل وحور" بسحب لعبة السكوتر واللعب عليها، وفجأة دخل الطفلان في طريق مظلم، وفي المقابل كان قائد مركبة وهو كبير في السن، يمر في هذا الطريق دون أن يرى الطفلين بسبب الظلام وعدم وجود سياج أو ممرات خاصة بالألعاب في المتنزه، ما أدى إلى دهسهما، ليلقى فيصل مصرعه فيما أصيبت شقيقته.

كما تابع: "قام قائد المركبة المسن بنقل الطفل وشقيقته إلى المستشفى لمحاولة إسعافهما، وتبين أن الطفل توفي في الحال بعد الحادث، فيما ما زالت شقيقته في وضع حرج جداً، وترقد في العناية المركزة نظير إصابتها بكسر في الحوض".

مشهد مؤلم

كان المشهد حزيناً ومفاجئاً، فلم تحتمل أم الطفلين التي كانت تراقب عن بعد ما يجري، دون أن تستطيع تحريك ساكن وهي ترى الطفلين في وضع مؤلم، في مشهد هرع الجميع لإنقاذ ونقل الطفلين، كما تم إبلاغ الأب الذي ذهب مسرعاً للمستشفى.

وعلق سفر آل لعجم والد الطفل والطفلة بكل ألم وحسرة بقوله: "الحمد لله على قضائه وقدره، ولله ما أخذ وله ما أعطى، وأن يجعل فيصل شفيعاً لنا يوم القيامة، وأن يشفي شقيقته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان، وأن يربط على قلب والدته، وأن يعوضنا من عنده"، مضيفاً أنا قمت بالتنازل عن قائد المركبة لوجه الله.

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