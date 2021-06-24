نفوق وعلين بعد إطلاقهما.. والمركز الوطني يوضح السبب

ضجت مواقع التواصل في السعودية بخبر نفوق اثنين من وعول محافظة بلجرشي في منطقة الباحة، بعد أربعة أيام على إطلاقها، ما أثار تساؤلاً عن الأسباب خصوصاً وسط خبراء البيئة.

فقد كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في المملكة، أن سبب النفوق يعود إلى الإجهاد الذي تعرضت له، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً بالتعاون مع العديد من الجهات لمعالجة السلبيات التي تلت عملية الإطلاق لعدم تكرار الحادثة.

مادة اعلانية

وأوضح المركز أن أهداف الإطلاق الأساسية في المتنزهات الوطنية هو رفع مستوى الوعي العام والمشاركة المجتمعية في برامج الحياة الفطرية ورفع جاذبية المتنزهات.

كما أشار إلى الدور المهم للربط بين المحميات ومناطق الانتشار الطبيعي للحيوانات الفطرية عبر الممرات الآمنة التي يقع بها معظم المتنزهات الوطنية.

نجاحات ملموسة

إلى ذلك، أفاد المركز بأنه قد سبق له إطلاق حيوانات في العديد من المتنزهات الوطنية في مناطق مختلفة في المملكة وحققت نجاحات ملموسة.

فقد تأقلمت الحيوانات المطلقة وتكاثرت بشكل طبيعي حتى إن بعض المتنزهات تضاعفت بها أعداد الظباء ثلاث مرات خلال عامين، مشيراً إلى أن بعض الثغرات التي تظهر في بعض المواقع لن تشكل عائقاً لاستمرار البرنامج.

وأكد المركز أنه يعمل حالياً على إعادة التقييم لسد الفجوات والاستعداد لانطلاقة جديدة بتكاتف العديد من الجهات والجمعيات والمهتمين بالبيئة والمواطنين.

كذلك، يعمل المركز حالياً على إنشاء سياج بمواصفات خاصة ومناسبة داخل متنزه الشكران يكفل سلامة الوعول وتحقيق الأهداف الأساسية التي أطلقت من أجلها.