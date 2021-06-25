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التحالف: اعتراض مسيرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط

الدفاعات الجوية السعودية
من الدفاعات الجوية السعودية

التحالف: اعتراض مسيرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط

"ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تتعمد استهداف المدنيين"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، اعتراض مسيرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط.

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وأضاف في بيان، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة حوثية فجر الجمعة، مشيراً إلى أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

كما شدد على أن استمرار محاولات ميليشيات الحوثي بهذه الهجمات تعمد استهداف المدنيين.

فبركات لانتصارات وهمية

يشار إلى أن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية كان أكد لـ"العربية"، قبل أيام، أن الميليشيات الحوثية تنشر فبركات لانتصارات وهمية.

وشدد العميد تركي المالكي على أن البروباغندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف لرفع معنويات عناصرهم، مضيفاً أن الميليشيا تحاول تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات.

التحالف يقصف أهدافا حوثية
التحالف يقصف أهدافا حوثية

وتابع أن الهدف من مثل هذه الفبركات الإعلامية يأتي لتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، والخسائر الكبيرة بالعناصر الإرهابية والعتاد العسكري للميليشيا بمحافظتي مأرب والجوف.

كما أوضح أن القوات المسلحة السعودية وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعية على طول الحدود السعودية اليمنية، وتدعم قوات الجيش اليمني في عملياته القتالية بالداخل اليمني والذي يسيطر على مسافة 30 كلم داخل محافظة صعدة.

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