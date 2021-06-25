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السعودية.. اعتدال يُطلق مبادرة لخدمة ذوي الإعاقة

اعتدال

السعودية.. اعتدال يُطلق مبادرة لخدمة ذوي الإعاقة

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دبي - العربية.نت

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أطلق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، اليوم (الجمعة) مبادرةً تحت شعار "معًا -2gether "، لخدمة ذوي الإعاقة "الصم وضعاف السمع"، وذلك استكمالًا لمبادرات المركز السابقة (معتدل – تفنيد ـ التعاون البحثي – التدريب الجامعي)، إيمانًا بدوره في تحصين المجتمعات من الفكر المتطرف، ووقاية فئاتها كافة من الوقوع في براثنه.

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وتهدف المبادرة الجديدة إلى تمكين ذوي الإعاقة، من الاطلاع على الرسائل الفكرية، والرقمية، والإعلامية، التي يصدرها (اعتدال) في إطار جهوده في مواجهة الأيديولوجيات المتشددة، والإسهام بصورة فعّالة في تفكيكها وتفنيدها.

وتتبنى مبادرة "معًا -2gether " أدوات اتصال غير تقليدية قائمة على توظيف لغة الإشارة في بناء محتوى متخصص للفئات المجتمعية التي تعاني إعاقات سمعية "الصم وضعاف السمع"، وذلك لرفع مستوى الوعي والتثقيف بمخاطر الأفكار الظلامية، وسبل التصدي لها، وإجهاض أي محاولات من تنظيماتها للتسلل نحو المجتمع، خصوصًا بعد رصد (اعتدال) استقطاب وتجنيد عناصر من ذوي الإعاقة.

كما، تأتي المبادرة في ظل تطوير استراتيجيات المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، والتي تهدف إلى تحقيق مزيد من الرؤى حيال التفاعلات المجتمعية، ورفع مستوى المشاركات التي تحقق هذه الأهداف.

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