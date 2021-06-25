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انطلاق المرحلة النهائية لحج هذا العام.. وهذه هي الخطوات

الحج والعمرة مناسبة

انطلاق المرحلة النهائية لحج هذا العام.. وهذه هي الخطوات

تستمر المرحلة الثانية حتى الساعة العاشرة مساء من يوم الجمعة الموافق 9 يوليو

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حامد القرشي

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أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية انطلاق المرحلة الثانية والنهائية من المسار الإلكتروني لحج هذا العام، والبدء بالتسجيل للمرحلة النهائية لاختيار الحجاج، والتي تستمر حتى الساعة العاشرة مساء من يوم الجمعة الموافق 9 يوليو القادم/ 29 ذو القعدة، وأكدت أن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة.

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وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الثانية من التسجيل في المسار الإلكتروني لحج هذا العام، تكون عن طريق إرسال رسائل نصية للمؤهلين للحج حسب فئات المفاضلة، ودخول المؤهل على البوابة الإلكترونية للتحقق من البيانات الشخصية، وبعدها يقوم المؤهل باستعراض الضوابط والشروط.

الباقات المتاحة

كما أفادت أنه يمكن للمتأهل إضافة مرافق واحد ممن سبق أن تقدم بالتسجيل وثم استعراض الباقات المتاحة وحجز الباقة المناسبة، وبعدها إصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر نظام "سداد"، لافتة إلى أن آخر خطوة هي صدور تصريح الحج.

هذا وأوضحت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق، أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل استقبل أكثر من 540 ألف طلب من المواطنين والمقيمين بدءاً من فتح التسجيل لغاية الساعة 10:00 من مساء أمس، مبينة أن نسبة المسجلين من الذكور بلغت 59%؜، فيما بلغت نسبة الإناث 41%، في حين احتلت الفئة العمرية بين 31 و40 عاماً الأكثر من ناحية التسجيل، بنسبة وصلت 38%، والأقل هي الفئة العمرية ما فوق 60 عاماً بواقع 2%.

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