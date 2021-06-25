شاهد.. سعودي ينقذ سكان عمارة من حريق هائل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو وثق شجاعة أحد المواطنين بمدينة الدمام.

فقد أنقذ محمد العليط قاطني عمارة سكنية عندما منع حدوث حريق في المبنى بعد اشتعال حريق بإحدى السيارات المتوقفة أمام العمارة، إذ همّ بقيادتها وإبعادها عن المبنى.

مادة اعلانية

وسرد العليط تفاصيل ما حدث قائلاً: "أثناء خروجي من منزلي صباح الاثنين توجهت إلى سيارتي، وشاهدت دخاناً متصاعداً بجواري، كان مصدره سيارة متوقفة أمام عمارة".

كما أضاف أنه قام بقيادة السيارة إلى الوراء وإبعادها عن المبنى حتى لا تمتد النيران إلى باقي السيارات المتوقفة وموقع قريب للكهرباء، وحتى لا تؤدي لكارثة تطال سكان العمارة.

إلى ذلك، كرّم وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز نايف، محمد العليط. وقد استقبل مدير عام الدفاع المدني سليمان بن عبدالله العمرو في مكتبه الخميس العليط، مقدماً له تكريم الوزير.