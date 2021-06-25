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17 برنامجا أكاديميا بين "تقويم التعليم" وجامعة الإمام

17 برنامجًا أكاديميًا بين تقويم التعليم وجامعة الإمام محمد

17 برنامجا أكاديميا بين "تقويم التعليم" وجامعة الإمام

رؤية 2030.. تهدف لرفع جودة التعليم وكفاءته لأعلى المستويات العالمية

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت

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وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الخميس، عقودا لتقويم واعتماد 17 برنامجاً أكاديمياً، وذلك ضمن خطة الجامعة لاعتماد برامجها قبل حلول عام 2025، ولتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية 2030.

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وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية، للمساهمة في رفع جودة التعليم وكفاءته لأعلى المستويات العالمية بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، ويُعد الاعتماد الأكاديمي أحد الإجراءات والخطوات المهمة للارتقاء بجودة الأداء وجودة المخرجات، ورفع الكفاءة والفاعلية.

كما يعزز الثقة في مخرجات مؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي، وسيساهم في تحسين ترتيب جامعات المملكة على المستوى العالمي، وإعداد المواطن المنافس عالميا.

عمل تكاملي منطقي

إلى ذلك، حضر التوقيع رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبد الله السبتي ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري ورئيس الجامعة الدكتور أحمد العامري.

وأكد مدير عام الاعتماد البرامجي في المركز الوطني للتقويم، الدكتور "بندر الخيال"، عمل الهيئة مع وزارة التعليم عمل تكاملي منطلق من مبدأ التعاون والشراكة مع الجامعات السعودية للمساهمة ورفع مستوى وجودة التعليم للوصول إلى تحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة الطموحة 2030، وهو دعم لبرنامج تنمية القدرات البشرية كأحد روافد الاعتماد الاكاديمي، والعمل على الربط مخرجات التعلم وسوق العمل

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