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سعودية تشارك حماقي الغناء بجدة وتبهر الجمهور.. من هي؟

سعودية تشارك حماقي الغناء بجدة وتبهر الجمهور.. من هي؟

زينة عماد ظهرت على خشبات المسرح للمرة الأولى في مسيرتها الفنية، وذلك تحت إشراف من الهيئة العامة للترفية

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العربية.نت - عبدالعزيز المطيري

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سأقدم لكم موهبة سعودية "كسرت الدنيا" في منصات التواصل الاجتماعي، بهذه الكلمات استفتح الفنان المصري، محمد حماقي، كلمات انطلاق حفله المقام في "جدة دوم"، والذي شهد ظهور الموهبة السعودية "زينة عماد" على خشبات المسرح للمرة الأولى في مسيرتها الفنية، وذلك تحت إشراف من الهيئة العامة للترفية.

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ولم يكتفِ صاحب "من قلبي بغني"، بتقديم الموهبة السعودية الشابة، فبعد أن أدى برفقتها عدداً من الأغاني المشتركة على خشبة المسرح، وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة، قدم لها وعداً بإجراء عمل فني ضخم يجمعهما، الأمر الذي لاقى على إثره جملة واسعة من التفاعلات الكبيرة على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية والوطن العربي.

منصات التواصل

وفي هذا السياق، تحدثت الموهبة الشابة "زينة عماد" لـ "العربية.نت" قائلة، إن رحلتها الفنية بدأت من الطفولة، وكانت الصوت الرسمي لكل المحافل المدرسية في محافظة القطيف شرق السعودية، مشيرة إلى أن الانطلاقة الحقيقية لها كانت على منصات التواصل الاجتماعي، مما ساعد على انتشارها والوصول إلى أكبر قاعدة جماهيرية بشكلٍ أوسع.

كما أضافت: "تشجيع الناس في المجتمع إضافة إلى حبهم للفن، ساهم جلياً في رؤية عائلتي لي بأني أقدم فائدة إيجابية يعتزون بها، وأنا من صعيد آخر أرى أن كل فتاة سعودية موهوبة بإمكانها أن تنطلق في مجالها كما أن تحقق نجاحات باهرة".

إلى ذلك، يذكر أن الموهبة السعودية "زينة عماد" تعد واحدة من أشهر المواهب الفنية التي حققت انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وكسرت رقماً قياسياً بمشاهد أكثر من 40 مليونا لأعمالها الفنية على منصة اليوتيوب.

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