"حفلات الرياض".. تفاعل جماهيري مع تطبيق الاحترازات

أسبوع جديد ناجح على صعيد "حفلات الرياض" الغنائية، التي تقام برعاية الهيئة العامة للترفيه، حيث أقيم فيه حفلان تميزا بالطرب والديناميكية والحماس والتفاعل الجماهيري، الذي ملأ صالة المكان بفندق "الفور سيزونز" وسط العاصمة السعودية، ونجومه هم المطربون "عبد الله الرويشد وتامر حسني وفهد الكبيسي وداليا مبارك"، وكالعادة تم تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا، حيث يستلزم أن يكون فيها صاحب تذكرة حضور "حفلات الرياض" محصناً وعليه إبراز تطبيق "توكلنا" عند الدخول لإثبات ذلك.

الحفل الأول

الحفل الأول من الأسبوع السادس لـ"حفلات الرياض" الذي تشرف عليه "روتانا"، كان في 24 يونيو، وأحياه النجم تامر حسني، الذي وجه إليه سؤال قبل صعوده للمسرح: كيف يوازن ما بين الغناء والتمثيل؟ أجاب: "أنا من وقت ما طلعت بحاول أنظم مسيرتي الفنية بين التمثيل والغناء، فيمكن كل سنتين أعمل ألبوم، ويمكن كل ثلاث سنوات أعمل فيلم، لكن عندما أشعر أن هناك حاجه واثق منها.. أقدمها".

مادة اعلانية

وعن جديده قال: عندي فيلم "مش أنا" وفي أغاني جديدة، ولي الشرف اليوم أن أول حفل في السعودية كانت حفلتي، وأول فيلم عرض في صالات السينما السعودية كان فيلمي "البدلة"، ودلوقت أول فيلم يتصور في السعودية هو فيلم "مش انا".

الحفل الثاني

أما الحفل الثاني، فأقيم أمس الجمعة 25 يونيو، وغنى فيه على التوالي: داليا مبارك ثم فهد الكبيسي، وختم الحفل سفير الأغنية الخليجية الفنان عبد الله الرويشد، الذي كشف لوسائل الإعلام عن ألبومه الجديد في عيد الأضحى القادم من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، ويتكون من ست أغانٍ هي من ألحانه وألحان خالد الشيخ، ومن كلمات الشاعرة فتحية عجلان، والشاعر علي مساعد، كذلك لديه في ألبومه تعاون هو الثاني له مع عبد القادر هدهود ومع أحمد الصانع.

فيما ظهرت المطربة داليا مبارك لأول مرة بعد إنجاب طفلتها الثانية مؤخراً، فذكرت في لقائها مع الإعلاميين أنها مشتاقة للجمهور وللمسرح، واصفة الحفل بليلة مختلفة، خاصة أنها مع عبد الله الرويشد وفهد الكبيسي، مضيفة: "أنا فخورة بالإجراءات التي اتخذتها السعودية، وبسببها نحن في أمان ونمارس حياتنا بكل أريحية ومتفائلة بالقادم".