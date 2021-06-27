أول سعودية تقدم لقاح كورونا إلى مواطني المملكة المتحدة

تمكنت السعودية "ريحان جمعة" أن تصبح أول سيدة متطوعة سعودية مبتعثه، تعطي لقاح كورونا للذين أعمارهم تفوق 21 سنة، في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، تزامناً مع دراستها الدكتوراه في مجال القيادة الإدارية والريادة بجامعة "University of Reading Henley Business School".

وأكدت ريحان، أنها قررت المشاركة في هذا العمل التطوعي، بعد القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء البريطاني، بفتح باب الترشح للمقيمين بالمملكة المتحدة من أجل تقديم لقاح فيروس كورونا للمواطنين، من أجل الحد من انتشار الفيروس، والإسراع من تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من أخذ لقاح كورونا.

وقالت: "أنا فخورة جداً بأنني أول امرأة سعودية تقوم بتقديم اللقاح إلى المواطنين البريطانيين، والذين يفوق عمرهم عن 21 سنة بمدينة لندن".

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وأضافت: "بداية سنة 2021، قدمت على ترشيحي في العمل التطوعي في مركز St. John's Ambulance، وتم قبول طلبي، حيث تلقت تدريباً دام 22 ساعة، وحصلتُ على 21 شهادة من وزارة الصحة الإنجليزية، وواصلتُ تدريبي بجامعة أكسفورد، كما حصلت على خطاب داعم لمركز اللقاح Professor Mark Casson، من مشرفي الدراسي Dr, Maksim Belitski؛ لأن إجراءات الترشيح كانت تتطلب ذلك، بالإضافة إلى خطاب مسح أمني مقدم من الشرطة البريطانية (DBA).

وعبرت ريحان، عن سعادتها بهذه التجربة الثرية، والتي اعتبرتها من بين الأعمال التطوعية التي تفتخر بها، إلى جانب نشاطها في جمعية ريادية التطوعية، والتي تضم فريقاً تطوعياً يشمل العديد من الطلاب والأندية الطلابية حول العالم.

جمعية ريادة التطوعية

وتابعت قائلة: جمعية ريادية التطوعية نجحت في تنظيم الأعياد الوطنية، والعديد من المحاضرات الأكاديمية، والتي نقوم بنشرها عبر موقعنا الرسمي على الإنترنت، وانطلق عمل ريادية بقيام طلاب الدكتوراه بعمل مقابلات مع المشرفين، تحت شعار "my supervisor and I" لكي يتسنى للطلاب إكمال دراستهم عن بُعد في مختلف أنحاء العالم، من خلال موقعنا على الإنترنت.