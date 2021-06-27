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السعودية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح فايزر  

لقاح كورونا
لقاح كورونا

السعودية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح فايزر

بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - مريم الجابر

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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا، حيث سيتم البدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

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وأبانت الصحة أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح وذلك بعد تطعيم 70 % من السكان البالغين في السعودية، حيث بدأت مؤخراً بعدها إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة، وسيتم النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقا للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات.

وأكدت الصحة أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له، حيث تم حتى الآن إعطاء (17.255.254) جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من (587) مركز في مختلف مناطق المملكة.

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