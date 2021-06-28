.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية.. سفينة فوق قمة جبال فيفاء وهذه قصتها

السفينة فوق جبال فيفا
السفينة فوق جبال فيفا

السعودية.. سفينة فوق قمة جبال فيفاء وهذه قصتها

النزل الريفي يتكون من حدائق زرعت من أشجار البن والموز والقشطة، وكذلك الأشجار الطبيعية التي تزرع في المحافظة من تلقاء نفسها

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - علي ضباح

نشر في: آخر تحديث:

رست سفينة بأعالي جبال محافظة فيفاء في منطقة جازان جنوب غربي السعودية، لتصبح نزلاً ريفياً يقصده السياح، بعد ابتكار الفكرة من أحد المواطنين السعوديين، الذي حول منزلاً قديماً إلى نزل ريفي، بإضافة عدد من المباني، ليصبح شكله الخارجي كسفينة ترسو بأحد قمم جبال فيفاء.

المواطن ناجي الفيفي تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: إن فكرة السفينة جاءت من الطبيعة المحيطة بي، وحاولت أن يكون النزل الريفي على شكل سفينة، لتكون لافتة وغريبة عن المعتاد على هيئة سفينة، ولكنها ترتفع عن سطح البحر ما يقارب 1100 متر.

أحد مداخل النزل الريفي
أحد مداخل النزل الريفي

بيئة ريفية

وأضاف: "إن الزائر للمحافظة والنزل الريفي يعيش في بيئة ريفية بمعنى الكلمة، ففي عام 2021 وفي الوقت ذاته يعيش في بيئة ما قبل 100 عام بمنزل قديم من نفس بيئة جبال محافظة فيفاء".

وأشار الفيفي إلى أن "النزل الريفي يتكون من حدائق زرعت من أشجار البن والموز والقشطة، وكذلك الأشجار الطبيعية التي تزرع في المحافظة من تلقاء نفسها، وتكونت على هيئة غابات متفرقة، وهو ما جعلها مناسبة لهواة التمشي والتنزه داخلها، والتعرف على أنواع الأشجار والنباتات في المحافظة، والتي يزيد عددها عن 750 شجرة ونبتة.

فنان سعودي يرسم "رحلة الحج" على لوحة جدارية وسط مطار جدة السعودية فنان سعودي يرسم "رحلة الحج" على لوحة جدارية وسط مطار جدة

جسور زجاجية

وأبان خلال حديثه أن من ضمن تصميم السفينة جسر زجاجي وجاري العمل على 5 جسور زجاجية أخرى، منها 3 معلقة وسوف تكون على ارتفاعات شاهقة مثل تلك الجسور في بعض الدول الآسيوية، مما تساهم في استمتاع الزائر بالأجواء الطبيعية والبيئة المحيطة بالنزل، من مناظر طبيعية ومشاهدة الطيور وحديقة الفراشات التي يجري العمل عليها حالياً، لتكون هذه الجسور المعلقة وسيلة لتنقل الزائر من موقع لآخر للاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية والاستمتاع بها.

السفينة بين الغابات
السفينة بين الغابات
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم
شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين
الأكثر قراءة
أول طبيبة تحصل على البورد السعودي في القسطرة القلبية أول طبيبة تحصل على البورد السعودي في القسطرة القلبية
أول سعودية تقدم لقاح كورونا إلى مواطني المملكة المتحدة أول سعودية تقدم لقاح كورونا إلى مواطني المملكة المتحدة
السعودية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح فايزر السعودية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح فايزر
 تفاصيل اكتشافات جيولوجية تعود إلى ملايين السنين في السعودية  تفاصيل اكتشافات جيولوجية تعود إلى ملايين السنين في السعودية
السعودية تعترض مسيّرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية صوب خميس مشيط السعودية تعترض مسيّرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية صوب خميس مشيط
تدمير 10 مسيّرات وصواريخ حوثية باتجاه السعودية خلال 48 ساعة تدمير 10 مسيّرات وصواريخ حوثية باتجاه السعودية خلال 48 ساعة
قبل أن تذهب
ترمب من ولاية أوهايو المتأرجحة: الجمهوريون سيستعيدون أغلبية الكونغرس
ترمب من ولاية أوهايو المتأرجحة: الجمهوريون سيستعيدون أغلبية الكونغرس
اكتشف المزيد