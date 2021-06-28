.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

78 شركة إعاشة تحضر 1.2 مليون وجبة للحجاج

أرشيفية
موسم الحج

78 شركة إعاشة تحضر 1.2 مليون وجبة للحجاج

الوجبات مسبقة التحضير وآمنة كما يتم إعدادها و تقديمها وفقاً لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء وأمانة العاصمة المقدسة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

تتنافس 78 شركة ومؤسسة إعاشة خلال موسم حج هذا العام، لتقديم وجبات الإعاشة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، وفقاً لما أكده عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة "محمد السميح" خلال حديثه لـ"العربية.نت".

وقال: "ستقدم هذه الشركات للحجاج ثلاث وجبات يومياً، خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة، وتقدر عدد الوجبات خلال موسم الحج بنحو مليون و200 وجبة، التي ستكون مسبقة التحضير وآمنة، كما يتم إعدادها وتقديمها وفقاً لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء وأمانة العاصمة المقدسة.

هيئة السوق السعودية تُحيل مشبتهاً به للنيابة لتلاعبه بأسهم 10 شركات أسواق المال سوق السعودية هيئة السوق السعودية تُحيل مشبتهاً به للنيابة لتلاعبه بأسهم 10 شركات

وأضاف: "يتم توفير خدمات الإعاشة لكل حاج في غرفته أو خيمته، دون الحاجة للتجمع في صالات الطعام، فهناك جهود كبيرة تبذلها كافة القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وسط تطبيق البروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية، بهدف ينعم حجاج بيت الله الحرام، بحج آمن صحي، يمكنهم منأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم
شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين
الأكثر قراءة
أول طبيبة تحصل على البورد السعودي في القسطرة القلبية أول طبيبة تحصل على البورد السعودي في القسطرة القلبية
أول سعودية تقدم لقاح كورونا إلى مواطني المملكة المتحدة أول سعودية تقدم لقاح كورونا إلى مواطني المملكة المتحدة
السعودية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح فايزر السعودية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح فايزر
 تفاصيل اكتشافات جيولوجية تعود إلى ملايين السنين في السعودية  تفاصيل اكتشافات جيولوجية تعود إلى ملايين السنين في السعودية
تدمير 10 مسيّرات وصواريخ حوثية باتجاه السعودية خلال 48 ساعة تدمير 10 مسيّرات وصواريخ حوثية باتجاه السعودية خلال 48 ساعة
بينما تعيش السعودية لهوب الصيف.. هذا ما يحدث في السودة بينما تعيش السعودية لهوب الصيف.. هذا ما يحدث في السودة
قبل أن تذهب
متطوعون سعوديون يقدمون خدمات طبية للاجئين السوريين بمخيم الزعتري
متطوعون سعوديون يقدمون خدمات طبية للاجئين السوريين بمخيم الزعتري
اكتشف المزيد