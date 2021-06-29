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بن حثلين يفتتح مؤتمراً دولياً عن موروث الإبل الثقافي

فهد بن حثلين

بن حثلين يفتتح مؤتمراً دولياً عن موروث الإبل الثقافي

مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل: هدفنا مع اليونسكو الحفاظ على تراث الشعوب وذاكرة البشرية

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دبي - العربية.نت

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عبر المنصة الرئيسية لليونيسكو، ترأس الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل، الثلاثاء، المؤتمر الدولي لخبراء المنظمة الدولية للإبل واليونيسكو الذي يأتي بعنوان "الممارسات الثقافية المتعلقة بتقاليد الإبل للنهوض بأهداف التنمية المستدامة" بحضور أرنستو اوتون مساعد المدير العام للثقافة في اليونيسكو، وعدد من المتحدثين الدوليين أصحاب الخبرة في جميع مجالات الإبل.

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وبين رئيس ومؤسس المنظمة الدولية للإبل، خلال افتتاحه المؤتمر أن هذه الثقافة العريقة لم تحظ بالاهتمام الكافي على المستوى الدولي كما حظيت بها على المستويات المحلية والإقليمية بسبب قصور في المعلومات حول تلك الثقافة، وتقاليدها، وفنونها، واقتصاداتها.

كما قال: "من هذا المنطلق، كان دافعي الأساسي لتأسيس المنظمة الدولية للإبل في العام 2019 لكي تكون "منصة" تجوب من خلالها هذه الثقافة إلى أرجاء هذا العالم الواسع. ولا يخفى على كثير منكم شيوع الصورة النمطية التي تربط الإنسان العربي بالجمل، وهي صورة لا ننكرها، بل نفتخر بها. لكن الحقيقة أن هناك شعوباً أخرى غير عربية لديها عمق ثقافي تاريخي مع الإبل، كما أن هذه المدة الوجيزة من تأسيس منظمتنا قد زادت من معرفتنا بمواقع أخرى في الغرب خصوصاً".

وتابع "تحظى الإبل بمكانة واهتمام يزداد مع الأيام وكان الاهتمام بالجمل في الزمن الماضي يتركز على أمرين أساسيين هما: النقل والحرب. لكننا الآن في هذا الزمن التحديثي سيكون تركيزنا على هدفين أساسين هما: اقتصاديات الإبل والحفاظ على التراث الشفوي المرتبط بها، يرتبط الهدف الأول ارتباطاً وثيقاً بمساعينا جميعاً لتحقيق أهداف التنمية التي ترعاها الأمم المتحدة. كما يرتبط الهدف الثاني برسالة اليونيسكو الأساسية الهادفة إلى الحفاظ على تراث الشعوب وذاكرة البشرية".

ويعد المؤتمر أول حدث من خلال منصة اليونيسكو، يخصص لمناقشة موروث الإبل الثقافي، فيما سوف تكون محاور المؤتمر عن الحفاظ على التراث الثقافي الحي المتجسد في تقاليد الإبل - استدامة الممارسات المحلية في رعيها من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية - الاستفادة من الممارسات القائمة على الإبل للحفاظ على التنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته وتوضيح الأدلة على الأبعاد العلمية والتعليمية المساندة.

الجدير بالذكر أن المنظمة الدولية للإبل (ICO) هي منظمة غير ربحية مقرها الرياض، أسسها الشيخ فهد بن حثلين في مارس 2019، وتضم حالياً نحو 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم الست، وتهدف إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث.

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