فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن ولودريان القضايا الإقليمية

التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء نظيريه الأميركي أنتوني بلينكن والفرنسي جان إيف لودريان، وبحثوا أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، وفق ما نشرت صفحة وزارة الخارجية السعودية على "تويتر".

مادة اعلانية

كما ناقش اللقاء بحث تعزيز التنسيق بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وفرنسا في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية دعمها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

#ماتيرا | صاحب السمو الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يعقد لقاء رسمي مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن @SecBlinken، ووزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان@JY_LeDrian، على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين #G20Italy pic.twitter.com/6eD30w2VvT — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 29, 2021

وأشارت الخارجية السعودية في وقت سابق اليوم إلى أن وزير الخارجية السعودي بحث مع نظيره الأميركي، وقف تمويل إيران لميليشيا الحوثي في اليمن والتنظيمات الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

كما بحث الجانبان، على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين، تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لوقف التدخلات الإيرانية في المنطقة.