.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن ولودريان القضايا الإقليمية

اللقاء الثلاثي من صفحة الخارجية السعودية على تويتر
اللقاء الثلاثي من صفحة الخارجية السعودية على تويتر

فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن ولودريان القضايا الإقليمية

اللقاء بحث تعزيز التنسيق بين السعودية والولايات المتحدة وفرنسا في كافة الملفات

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء نظيريه الأميركي أنتوني بلينكن والفرنسي جان إيف لودريان، وبحثوا أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، وفق ما نشرت صفحة وزارة الخارجية السعودية على "تويتر".

فيصل بن فرحان وبلينكن يبحثان وقف تمويل إيران للميليشيات السعودية فيصل بن فرحان وبلينكن يبحثان وقف تمويل إيران للميليشيات

كما ناقش اللقاء بحث تعزيز التنسيق بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وفرنسا في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية دعمها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشارت الخارجية السعودية في وقت سابق اليوم إلى أن وزير الخارجية السعودي بحث مع نظيره الأميركي، وقف تمويل إيران لميليشيا الحوثي في اليمن والتنظيمات الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

كما بحث الجانبان، على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين، تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لوقف التدخلات الإيرانية في المنطقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر سار لمستخدمي سناب شات.. مشكلة التحديث الجديد خبر سار لمستخدمي سناب شات.. مشكلة التحديث الجديد "حلّت"
بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون
الأكثر قراءة
أول طبيبة تحصل على البورد السعودي في القسطرة القلبية أول طبيبة تحصل على البورد السعودي في القسطرة القلبية
السعودية: اكتشاف جديد في كهف أم جرسان يعود إلى ما قبل 7000 سنة السعودية: اكتشاف جديد في كهف أم جرسان يعود إلى ما قبل 7000 سنة
السعودية.. سفينة فوق قمة جبال فيفاء وهذه قصتها السعودية.. سفينة فوق قمة جبال فيفاء وهذه قصتها
السعودية: الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية السعودية: الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية
تدمير 10 مسيّرات وصواريخ حوثية باتجاه السعودية خلال 48 ساعة تدمير 10 مسيّرات وصواريخ حوثية باتجاه السعودية خلال 48 ساعة
فنان سعودي يرسم فنان سعودي يرسم "رحلة الحج" على لوحة جدارية وسط مطار جدة
قبل أن تذهب
لتعزيز المناعة وطرد التوتر.. ماذا تعرف عن "حمام الثلج"؟
لتعزيز المناعة وطرد التوتر.. ماذا تعرف عن "حمام الثلج"؟
اكتشف المزيد