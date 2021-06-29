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هكذا استعدت أمانة العاصمة المقدسة لحج هذا العام

العمالة في جهازية للخدمات البلدية للحج

هكذا استعدت أمانة العاصمة المقدسة لحج هذا العام

عدد القوى العاملة بالنظافة بلغ 13549 شخصاً في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

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العربية.نت - حامد القرشي

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أكملت أمانة العاصمة المقدسة استعدادها لموسم حج هذا العام، عبر خطة متكاملة اشتملت على العديد من المهام والأعمال لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

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وأكد المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ"العربية.نت"، أن جميع قطاعات الأمانة وإداراتها وبلدياتها الفرعية ومراكزها الخدمية، في جاهزية تامة لأداء خطة أعمال موسم الحج، حيث حشدت كافة طاقاتها البشرية والمادية وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة، استعداداً لتقديم أعلى مستويات الخدمة البلدية لحجاج بيت الله الحرام.

أعمال النظافة

كما أوضح أنه وفي مجال النظافة يبلغ عدد القوى العاملة ١٣٥٤٩ شخصا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مجهزين بأحدث المعدات مثل الضواغط والقلابات والبوبكات والمكانس الآلية، وهناك ٩١٢ معدة و١١٨٩ صندوقاً ضاغطاً، و١٣٥ مخزناً أرضياً، و٩ تريلات ضغط.

استعدادات أعمال الخدمات البلدية للمشاعر المقدسة
استعدادات أعمال الخدمات البلدية للمشاعر المقدسة

وأشار إلى أن الإدارة العامة للإصحاح البيئي بالأمانة، بدأت في تنفيذ كل مهامها المتعلقة بالإصحاح البيئي في المشاعر المقدسة، استعدادًا لحج هذا العام بمشاركة ٦٥٧ عاملا و٣٢١ جهازاً للمكافحة و٢٣٤ سيارة وذلك بواقع ٣ فرق للتواجد على مدار الساعة لمكافحة جميع آفات الصحة العامة.

إلى ذلك، لفت إلى أن هناك ١١ بلدية فرعية تعمل ٤ فترات لتغطية كامل اليوم، للتأكد من مراقبة الأسواق التجارية والباعة الجائلين، وكذلك مراقبة المواد الغذائية و تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما تقوم الفرق الميدانية بمتابعة أكثر من ١٢٥٠٠ منشأة للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية وشهادات العاملين بالإضافة إلى أكثر من ٢٢٠٠ مبسط موسمي.

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