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التحالف: اعتراض مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو السعودية

مسيرة حوثية الحوثيون الحوثيين - طائرة درون مفخخة
طائرة ردون حوثية (أرشيفية)

التحالف: اعتراض مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو السعودية

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو المناطق الجنوبية في السعودية.

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وأكد في بيان اليوم الأربعاء، أن تلك الميليشيات المدعومة من إيران مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما شدد على أن قوات التحالف تتخذ كافة الإجراءات العملاتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

6 طائرات مسيرة

يذكر أن التحالف كان أعلن أيضا قبل يومين، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت، خلال 48 ساعة، 6 طائرات مسيرة و4 صواريخ باليستية، حاولت استهداف أعيان مدنية جنوب البلاد.

ومنذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الشهر الجاري، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

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