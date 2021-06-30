مكة تحتضن أكبر مدينة "أنعام" صديقة للبيئة في الشرق الأوسط

سجلت مدينة الأنعام النموذجية الحديثة بمكة المكرمة، كأكبر وأحدث مدن الأنعام الصديقة للبيئة من نوعها في الشرق الأوسط، في مشروع يقع على طريق الليث ضمن حدود الحرم في منطقة مكة المكرمة، ما أعطاه أهمية استراتيجية في تقديم الخدمات، ومنها التسويق والذبح للثروة الحيوانية للمؤسسات والمواطنين، بالإضافة إلى ذبح الفدية والهدي والأضاحي والصدقات للحجاج والمعتمرين.

وتبلغ مساحة المشروع 205 آلاف متر مربع، وتعمل المدينة تحت ظروف صحية ورقابية عالية المواصفات والمقاييس لتلبي الاحتياجات المتزايدة ودعماً للحجاج والمعتمرين، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال الربع الأخير من العام الحالي.

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فيما يشمل المشروع خدمات التقطيع والتجهيز والتغليف وتصنيع اللحوم، إذ تتجاوز طاقته الإنتاجية أكثر من 160 ألف طنٍ من اللحوم الحمراء سنوياً.

كما يدعم المشروع سلسلة الإمداد لقطاع الماشية وضبط الجودة، إذ يتكون من حظائر تمتد على مساحة 60 ألف متر مربع، يبلغ عددها حوالي 900 بمساحات مختلفة سيتم تأجيرها لصغار مربي وتجار الماشية السعوديين، ضمن برامج محفزة مع وجود سوق للبيع بالجملة بمساحة 14181 متراً مربعاً، وتوفير مخازن أعلاف بمساحة 13735 متراً مربعاً.

مواصفات المسلخ

إلى ذلك، يعتبر المسلخ الأكبر والأعلى مواصفات من حيث النظافة والتصميم والتكنولوجيا المستخدمة في المنطقة حيث يبلغ مسطح البناء الكلي حوالي 24216 متراً مربعاً، فيما تبلغ الطاقة اليومية الإجمالية 500 طن لحوم في أيام السنة العادية و 1000 طن لحوم في اليوم خلال موسم الحج. وهو مجهز بمنطقة تقطيع وتنظيف وتجهيز وتغليف وتبريد اللحوم والأحشاء.

كما يتضمن ثلاجات تبريد وتجميد للحوم بطاقة استيعابية تصل إلى 8000 رأس غنم و 700 رأس من الأبقار والجمال، ومحطة معالجة الدماء وإنتاج البروتين بطاقة يومية تصل إلى 2500 لتر في اليوم، ومحطة إنتاج البروتين من مخلفات اللحوم بطاقة يومية تصل إلى 10 طن، ومصنع اللحوم بمساحة 3000 متر مربع مجهز بأحدث المعدات والمكينات الأمريكية والأوروبية بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 طن في اليوم من اللحوم المصنعة المتنوعة.

ويتوافق المشروع مع برامج التوطين في السعودية، إذ يخلق بيئة عمل محفزة تتناسب لاستقطاب الشابات والشباب السعودي للإستثمار، والعمل في مكونات المشروع ومنها المسلخ ومصنع اللحوم على مختلف المستويات بأكثر من 500 فرصة عمل، كما سيكون للمرأة السعودية دور ريادي في العمل من خلال تخصيص مساحة إنتاجية منفصلة في المسلخ والمصنع وعمليات التسويق والرقابة الصحية على المنتجات والتي تدار بالكامل من كوادر نسائية بأكثر من 100 فرصة عمل مع تمكينهم بالبرامج التدريبية لرفع الكفاءة الإنتاجية والإدارية وتأهيلهم لمناصب قيادية في هذا القطاع.

صديق للبيئة

كذلك تعتبر البيئة من أهم مستهدفات المشروع لإدارة المخلفات إلى درجة الصفر، وذلك من خلال إقامة عدد من الوحدات المساندة مثل وحدة معالجة الفضلات وتحويلها إلى أسمدة عضوية، ووحدة تنقية المياه بواقع استهلاك يصل إلى أكثر من مليون متر مكعب سنوياً، ووحدة معالجة مياه الصرف بواقع طاقة إنتاجية تصل إلى نصف مليون متر مكعب سنوياً وإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء المحيطة، ووحدة معالجة مخلفات الحيوانات والدماء، ووحدة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواقع 5 ميغا واط، ووحدة انتاج الغاز الحيوي بواقع 1 ميغا واط مما يقلل من فاتورة استهلاك الكهرباء والانبعاثات غير الصحية مثل غاز ثاني أكسيد الكربون.

يُذكر أنه تم تمويل مشروع مدينة الإنعام النموذجية من قبل صندوق التنمية الزراعية حيث تسعى شركة "اميرال" في تطبيق هذا النموذج في عدد من مناطق المملكة مع التوسع في معالجة المخلفات وتحويلها إلى منتجات نهائية يستفاد منها.