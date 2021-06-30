الجرعة الأولى.. بدء تطعيم الفئة العمرية 12 - 18 عاماً بالسعودية

بدأت وزارة الصحة السعودية في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا للفئة العمرية من 12- 18 عاماً، في مراكزها المنتشرة في المناطق السعودية عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق صحتي، داعية إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الصحة أن الحماية من الإصابة بمضاعفات كورونا تصل إلى أكثر من 90% بإذن الله من خلال أخذ لقاح كورونا، مهيبةً بالجميع المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا، حيث سيتم البدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12-18) سنة، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأفادت أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح وذلك بعد تطعيم 70% من السكان البالغين في السعودية، حيث بدأت مؤخراً بعدها إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة، وسيتم النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقا للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات، مؤكدة أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط لها.