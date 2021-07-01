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رفع ثوب الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج

ضمن أعمال رفع ستار الكعبة
ضمن أعمال رفع ستار الكعبة

رفع ثوب الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ترفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حامد القرشي

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بمشاركة ٣٧ سعودياً ووسط إجراءات احترازية، انتهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مساء ليل أمس الأربعاء، من رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، وذلك كما جرت عليه العادة السنوية استعداداً لموسم حج هذا العام.

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وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، خلال إشرافه ومشاركته أعمال رفع ثوب الكعبة المشرفة، أن عملية رفع ستار الكعبة تتم عن طريق مجموعة من المختصين من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وهي عبارة عن طي ستار الكعبة المكسوة بقطعة من الحرير الأسود المخطوط عليها آيات من القرآن الكريم للأعلى، لرفعها عن العبث، ولتكون فرصة سانحة للطائفين لرؤية أستار الكعبة مرفوعة، جريًا على العادة السنوية.

يُشار إلى أنه كانت ترفع أستار الكعبة المشرفة قديماً، ويستخدم اللون الأبيض كنوع من الإعلان عن دخول الحج والنسك، وذلك بحكم أنها الوسيلة الوحيدة آنذاك للدلالة على دخول وقت الشعيرة، بالإضافة إلى حماية الكسوة أثناء الموسم.

السديس يشارك في رفع ستار الكعبة
السديس يشارك في رفع ستار الكعبة
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