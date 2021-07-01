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فرز المتأهلين لمن انطبقت عليهم شروط حج هذا العام

وزارة الحج والعمرة
موسم الحج

فرز المتأهلين لمن انطبقت عليهم شروط حج هذا العام

معالجة طلبات المسجلين للحج تمت خلال عشرة أيام عمل من خلال مركز بيانات الحج والعمرة

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت

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أكد وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحاج والمعتمرين المهندس هشام سعيد أن الوزارة تعمل على فرز المتأهلين للحج وإرسال رسائل نصية لمن انطبقت عليهم جميع المعايير الصحية والشروط والضوابط.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن عدد الحجاج المسجلين في المرحلة الأولى بلغ 558 ألف طلب إلكتروني تقدم بها المواطنون والمقيمون داخل السعودية، حيث بلغت نسبة الذكور منهم 51% ونسبة الإناث 49%، مبينًا أن معالجة الطلبات تمت خلال عشرة أيام عمل من خلال مركز بيانات الحج والعمرة، الذي يعمل به كوادر سعودية شباب وفتيات تم تأهيلهم وتدريبهم.

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وأكد المهندس هشام أن الوزارة تعمل منذ سنوات على تطبيق المسار الإلكتروني للتسجيل في الحج والعمرة، حيث تقوم بعمليات تطوير بشكل مستمر لاستراتيجية الوزارة في استخدام التقنيات، لافتًا إلى التركيز على عدد من المعايير الصحية التي أقرتها وزارة الصحة وتمت برمجتها في المسار الإلكتروني من خلال التنسيق وإقامة ورش العمل بشكل دائم مع جميع الجهات ذات العلاقة.

ودعا الحجاج إلى مراعاة جميع الاشتراطات والاحترازات الصحية حفاظًا على سلامتهم.

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