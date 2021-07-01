نور الرياض يدخل موسوعة غينيس بعملين فنيين

سجّل احتفال "نور الرياض" رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس، من خلال عملين فنيين تم عرضهما ضمن أعمال الاحتفال، وهما: "المنارة" و"النجمة المتحركة"، وذلك في أول انطلاق سنوي لاحتفال "نور الرياض".

ويتألف عمل "المنارة" للفنانة كارولينا هالاتك من 272,160 مصباحاً من نوع LED، أضاءت مدينة الرياض، ونالت إعجاب زوّار مركز الملك عبدالعزيز التاريخي خلال المدة من 18 مارس إلى 3 أبريل 2021م.

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كما سجّل عمل الفنان كورت فيرمولين "النجمة المتحركة" رقمًا قياسيًا عالميًا في الموسوعة، كألمع زخرفة معلقة في العالم، حيث صُنع باستخدام 1.2 مليون مصباح عُلقت على ارتفاع 256 متراً ببرج المملكة، شاهدها سكّان وزوّار مدينة الرياض خلال مدة الاحتفال .

نور على نور

وكان معرض "نور على نور" قد اختتم فعالياته كآخر الفعاليات التي انطلقت مع بداية احتفال نور الرياض بتاريخ 18 مارس، حيث انطلق المعرض في مركز الملك عبدالله المالي (KAFD) متعقباً فنون الضوء منذ ستينيات القرن الماضي، وضم أعمالًا لنخبة من الفنانين السعوديين والعالميين، حيث كان المعرض جزءًا من احتفال نور الرياض الذي ضم أعمالاً انتشرت في أرجاء المدينة، وانتهى عرضها بتاريخ 3 أبريل .

تجمعنا سماء واحدة

يشار إلى أن احتفال نور الرياض جاء تحت شعار: "تجمعنا سماء واحدة" وضم أكثر من 60 فناناً من أكثر من 20 دولة، وقدّم تجربة ملهمة ثقافية وإنسانية لسكّان وزوار مدينة الرياض الذي قدموا من مختلف أنحاء المملكة وخارجها، وذلك من خلال الجولات والعروض الموسيقية والسينمائية واللقاءات الافتراضية وورش العمل والأنشطة العائلية التي أقيمت في 13 موقعاً مختلفاً في أرجاء المدينة، كما أتاح الاحتفال الفرصة لأكثر من 200 متطوع للدخول في المجال الإبداعي واكتساب الخبرة المهنية، وحضر الاحتفال أكثر من 300,000 شخص، وزار معرض "نور على نور" أكثر من 12,000 زائر، وأبدى ما يقارب 93 بالمائة من الزوار رضاهم وإعجابهم بما شاهدوه من أعمال فنية وإبداعية .

الجدير بالذكر أن احتفال نور الرياض يعد أحد برامج مشروع الرياض آرت، الذي يهدف إلى إقامة أكثر من 1000 عمل فني عام في جميع أنحاء مدينة الرياض، ويدعمه احتفال سنوي للضوء والفن وملتقى طويق الدولي للنحت، ويهدف للإسهام في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030، المتمثل في تنمية الاقتصاد الإبداعي، وجعل المدينة واحدة من أكثر المدن ملاءمة للعيش في العالم .