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إحباط تهريب أكثر من  1.7  كيلوغرام من "الكوكايين" في مطار الرياض

ما تم ضبطه في مطار الملك خالد
ما تم ضبطه في مطار الملك خالد

إحباط تهريب أكثر من 1.7 كيلوغرام من "الكوكايين" في مطار الرياض

بعد ضبط الممنوعات تم عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات

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العربية.نت - نادية الفواز

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، من ضبط وإحباط محاولة تهريب كمية من مادة "الكوكايين" المخدرة، بلغت أكثر من (1.7) كيلوغرام، حيث عُثر عليها مُخبأة في أحد الطرود الواردة للسعودية عبر المطار.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على طرد وارد من خارج السعودية، اشتبه المفتش بمحتويات الطرد، وبتطبيق معايير الاشتباه، عُثر على تلك الكمية من "الكوكايين" مُخبأةً بطريقة فنية، بحيث جرى إخفاء مادة "الكوكايين" في مخبأ تم إعداده لغرض التهريب أسفل الحقيبة.

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وأضافت الهيئة أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبليها داخل المملكة، وبفضل من الله تم ضبط المستقبِل لها داخل السعودية.

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