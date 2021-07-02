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التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط

سقوط مسيرة حوثية في عسير
مسيرة حوثية سابقة (أرشيفية)
اليمن والحوثي

التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط

تدمير طائرة بدون طيار مفخخة تابعة للميليشيات أمس الخميس بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة العربية السعودية

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دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الجمعة، تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وكان التحالف أعلن أمس الخميس عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة تابعة للميليشيات الحوثية بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة العربية السعودية.

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وأكد في بيان، أن تلك الميليشيات المدعومة من إيران مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما شدد على أن قوات التحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وكان التحالف أعلن الأربعاء اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو المناطق الجنوبية في السعودية.

يذكر أن التحالف كان أعلن أيضا قبل أيام، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت، خلال 48 ساعة، 6 طائرات مسيرة و4 صواريخ باليستية، حاولت استهداف أعيان مدنية جنوب البلاد.

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