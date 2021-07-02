السعودي "رشاش" مجرم الثمانينيات.. شهود عيان يحكون قصصه

استعرضت قناة MBC مسلسلا لمعلومات تُروى لأول مرة عن عصابة "رشاش العتيبي" الذي نشط كمجرم في ثمانينيات القرن الماضي في السعودية، ونفذ العديد من عمليات السلب والنهب وقطع الطرق السريعة بين المدن بمعاونة مجموعة من اللصوص، واستعرض الفيلم حديث شهود عيان عاصروا هذه الفترة.

وقال أحد المجني عليهم، عبد الله التميمي، في المسلسل الذي يُعرض على مدى 5 أيام في نشرة التاسعة، إنه شاهد ذات مرة في سفره حادثاً مرورياً فتوقف ليتفاجأ برشاش وعصابته الذين قاموا بأخذ المفتاح منه وتفجير سيارته بعد الاستيلاء على ما بها من نقود، مؤكداً أنه نجا من الموت بعد إطلاق الرصاص عليه، حيث مرت الرصاصة بجانبه.

مادة اعلانية

وأشار محافظ المجمعة سابقاً، حمد الخثلان، إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز كلفه حينما كان أميراً للرياض في ذلك الوقت، بتولي قضية رشاش وعصابته، مبيناً أن رشاش وعصابته لم يكن لديهم أي أهداف، وأعمالهم عشوائية غرضها السرقة والنهب، حيث دأبوا على تنفيذ أعمالهم ليلاً على ضوء القمر.

عمليات السلب

وعرض المسلسل الطريق الذي نفذ فيه رشاش أبرز عمليات السلب والنهب وقطع الطرق، وهو "نفود السر" الواصل بين شقراء والدوادمي، وهو الممر الحيوي للحجاج والمعتمرين والحركة التجارية في ذلك الوقت.

وقال صديق رشاش في ذلك الوقت، ويُدعى "سعود"، "أتمنى ألا يمر علي ولا على شباب أمة محمد مثل ذلك الوقت العصيب"، مستعرضا المعاناة التي عاشها في التنقل من مكان لآخر ليحافظ على حياته.



من هو رشاش العتيبي؟

رشاش بن سيف العتيبي من مواليد سبتمبر 1960، هو قاطع طريق سعودي، بدأ عملياته في منتصف الثمانينيات الميلادية وكوَّن عصابة، امتهنوا السرقة والنهب على الطرق الخارجية، وقد قُبض عليه هو وأفراد عصابته، وأُعدم وصلب في أكتوبر 1989م.



عمل درامي

أعلنت منصة "شاهد في آي بي" أنها ستعرض اعتباراً من التاسع من يوليو المقبل، العمل الدرامي السعودي الضخم "رشاش" الذي أنتجته "إم بي سي ستديو"، ضمن سلسلة مكونة من 8 حلقات باللغة العربية مترجمة إلى الإنجليزية، وتُعرض على "شاهد في آي بي" بواقع حلقة واحدة كل أسبوع تمتد على نحو ساعة من الزمن.

وبحسب بيان "إم بي سي"، فإن المحاكاة الدرامية للقصة المستوحاة من أحداث وقعت في ثمانينيات القرن الماضي، ستدور حول رجل العصابات "رشاش"، من خلال خطيْن متوازيين مليئيْن بالأحداث ومشاهد الأكشن.

كما أضاف البيان، أن العمل يتتبع في أحد جوانبه المراحل الإجرامية المُفترَضة في حياة "رشاش"، بدءاً من دخوله عالم الجريمة وانتهاءً بالإيقاع به، وفي خضم ذلك، ستُسلط الحكاية بخطوطها الدرامية الضوء على الضابط الشاب "فهد" الذي كرّس جهوده للقبض على "رشاش" وتفكيك عصابته، إلى جانب العمليات المُعقدة لأجهزة الأمن وتضافُر جهودها من أجل تتبع رشاش وأفراد عصابته واستباق تحركاتهم والتصدي لهم وتقديمهم إلى المحاكمة.

العمل من تأليف كاتب السيناريو التلفزيوني البريطاني الشهير توني جوردان، الذي حفل سجله بأعمال عالمية عدة، أبرزها "هيسل" الحاصل على جائزتي "إيمي" و"بافتا"، في الوقت الذي كتب العمل درامياً كل من الشيخة سهى آل خليفة، وريتشارد بيلامي، وإخراج البريطاني الفائز بجائزة "إيمي" والمرشح لجائزة "بافتا" كولِن تيغ، الذي قام بإخراج عدد من الأعمال العالمية. في حين قام بتأليف الموسيقى التصويرية للعمل، الموسيقار الفرنسي تونسي الأصل أمين بوحافة.