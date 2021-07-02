وفاة رجل إطفاء خلال مشاركته بإخماد حريق في الدمام

"طالعين حريق والله يستر"، هذه كانت إحدى آخر عبارات عنصر الدفاع المدني بالدمام (شرق السعودية) مشعل مطلق الحريجي (27 عاماً) الذي توفي أمس الخميس أثناء مشاركته في عملية إطفاء حريق نشب في المدينة الصناعية في الدمام.

ولم يسعف القدر الحريجي لإتمام مراسم زفافه الذي كان يستعد له، منتظراً عودة والده من الكويت.

مادة اعلانية

وقال نافع فهد، زميل الحريجي، في حديث لـ"العربية.نت" الخميس: "صديقي مشعل كان شخصية مميزة ونادرة ومحبة للخير. توفي بعد مغرب هذا اليوم (الخميس) بعد أن كان ضمن فريق الدعم الذي طلبه الدفاع المدني لإخماد حريق نشب في المدينة الصناعية الثانية بالدمام. نحن رجال الدفاع المدني نصدق مع الله ونخدم وطننا، وكل حريق نباشر بإخماده، لا نعلم هل نعود منه أو لا".

كما غرّد نافع فهد على حسابه في "تويتر" قائلاً: "‏ببالغ الحزن والأسى.. توفى أخوي وصديقي الوفي: مشعل مطلق الحريجي

أحد افراد ‎#الدفاع_المدني إثر مباشرته حادث إطفاء حريق بالدمام، أسال الله له الرحمة والمغفرة، وأن يتقبله شهيداً في عمله، إنا لله وإنا إليه راجعون".