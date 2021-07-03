التحالف: إحباط هجوم بزورقين مفخخين لميليشيا الحوثي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، إحباط هجوم بزورقين مفخخين لميليشيا الحوثي.

وأكد التحالف "تدمير الزورقين المفخخين بالصليف بمحافظة الحديدة أثناء عملية تجهيزهما".

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وأشار التحالف إلى "تواصل انتهاك ميليشيا الحوثي لاتفاق ستوكهولم بعمليات عدائية في محافظة الحديدة".

وشدد التحالف على "استمرار تهديد ميليشيا الحوثي لخطوط الملاحة والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر".

وصباح السبت، كشف التحالف عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة تابعة للميليشيا الحوثية بالأجواء اليمنية أطلِقت تجاه خميس مشيط.

ودان التحالف "استمرار تعمد الميليشيا الحوثية استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مشيراً إلى اتخاذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

وكان التحالف قد أعلن، مساء الجمعة، عن "تدمير هدف جوي معادٍ أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية".