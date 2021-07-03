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بن معمر: مركز الحوار العالمي أحد الأدوات الحضارية للتعاون الدولي

فيصل بن معمر
فيصل بن معمر

بن معمر: مركز الحوار العالمي أحد الأدوات الحضارية للتعاون الدولي

المركز يسعى بشكل مستمر لتفعيل مساندة المؤسسات والقيادات الدينية لصانعي السياسات في عدد من دول العالم لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

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العربية.نت - مريم الجابر

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ثمن الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن ‏عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد)، فيصل بن معمر، دعم الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، خلال كلمة السعودية التي ألقاها في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني رفيع المستوى لرؤساء أجهزة ‏مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء أمس الأول في سياق توكيده "أن السعودية تولي أهميةً كبرى لتعزيز ثقافة السلام والحوار ومكافحة الكراهية والعنصرية والإقصاء"، ودعوة الأمير فيصل "جميع الدول لدعم أعمال المركز، وينعكس ذلك جليًا من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الحوار العالمي وتحالف الأمم المتحدة للحضارات".

دعم القيادات الدينية

وأكد بن معمر أن المركز يسعى بشكل مستمر لتفعيل مساندة المؤسسات والقيادات الدينية لصانعي السياسات في عدد من دول العالم؛ لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق أهداف خطتها للتنمية البشرية المستدامة لعام 2030م، التي تضم (17) هدفًا من أهداف التنمية المستدامة؛ لافتًا إلى مراعاة المركز على توسيع آفاق التعاون الدولي، وتفعيل سُبل الحوار العالمي مع الشركاء، وتحويل المبادرات الجديدة والمبتكرة إلى تطبيقات تخدم المجتمع الإنساني، وتعمل على تحقيق السلام والتسامح والتوكيد على القواسم المشتركة بين الثقافات، مشددًا على أن تحالف الدول المؤسِّسة للمركز ودعم المنظمات الدوليه؛ قد عكس النجاحات التي يتمتع بها المركز والتقدير الذي تحظى به برامجه من قبل المؤسسات الدولية.

تطوير المبادرات

وأضاف ابن معمر أن مركز الحوار العالمي عمل على صناعة وتطوير العديد من المبادرات والأنشطة و إقامة اللقاءات الحوارية حول العالم، مشيرًا إلى استفادته من خبرات أكثر من (38) من المؤسسات والقيادات الدينية المتنوعة وجهود (60) عضوًا في منتداه الاستشاري، وتأسيس (11) شبكة وبرامج ومنصات حوار إقليمية في (8) دول في مناطق مختلفة، جنبًا إلى جنب مع إبرام مذكرات تفاهم مع (12) منظمة دولية مختلفة؛ واعتماد (3) وثائق دينية دولية في مؤتمرات كلٍّ من: الأمم المتحدة بنيويورك/ فيينا/ وأثينا، بالإضافة إلى تنظيم أو المساهمة في تنظيم، (25) مؤتمرًا عالميًا في (10) دول، وعقد (16) دورة تدريبية في (15) دولة، بالإضافة إلى تنظيم (37) ورشة عمل في (13) دولة، وتدريب أكثر من (5000) ممارس للحوار بين أتباع الأديان والثقافات من ديانات وثقافات متنوعة بمشاركة (17,950) جهة أو ناشطًا من قارات العالم المختلفة.

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